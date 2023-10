По данным Государственной экологической инспекции Украины, еженедельная инфографика показывает шокирующее влияние вооруженной агрессии российской федерации на нашу окружающую среду.

Инфографика раскрывает детали и цифры ущерба, которые наносит страна агрессор нашей природной среде.

Государственная экологическая инспекция Украины призывает международное сообщество уделить внимание этой серьезной проблеме и совместно работать над уменьшением негативного влияния вооруженной агрессии на окружающую среду.

Также Госэкоинспекция отмечает, что будет продолжать предоставлять обновленную информацию о развитии ситуации и мерах, направленных на возобновление экологического баланса.

Ранее сообщалось, что в столице прошла важная экологическая инициатива, к которой присоединились дипломаты, госслубовцы и активисты.

Эта инициатива получила название "День воды" и была инициирована Ассоциацией профессионалов окружающей среды.



Событие собрало важных участников, среди которых были Посол Королевства Нидерландов в Украине, дипломаты и работники посольства Нидерландов, представители Киевской городской государственной администрации, в частности Александр Возный, команда Коммунального Предприятия "Плесо", а также работники Государственной экологической инспекции Украины, Президент Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW) Людмила Цыганок и представители PAEW.