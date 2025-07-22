У российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще – ни в одной структуре страны. И для НАБУ нет никаких исключений – Бюро тоже нужно проверять. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, комментируя сегодняшние обыски и задержания в НАБУ.

«У нас сейчас происходит война за выживание, эта война идет с Россией, если кто-то забыл. И у российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще – ни в одной структуре страны», – ответил Андрей Билецкий на вопрос, как к подобным операциям относятся в армии.

По его словам, СБУ – это контрразведка, она отвечает за контрразведывательный режим и поиск агентов страны-противника во всех структурах – без исключений.

«И для НАБУ нет никаких исключений – Бюро тоже нужно проверять. В интересах ведомства очиститься от прямых агентов России, а не покрывать их. Все остальное – в ближайшее время увидим доказательную базу. Поэтому для меня это позитив, когда на одного или нескольких российских агентов стало меньше», – заявил командир корпуса.

21 июля СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на бизнесе в РФ: он был посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Республику Дагестан.

Отец Руслана Магамедрасулова Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство РФ, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон. Его мать Ирина Магамедрасулова проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

Следствие проверяет информацию о контактах Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации. По данным СБУ, Магамедрасулов был в тесном контакте с беглым народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, как установило следствие, оказывает значительное влияние на деятельность НАБУ.

Как утверждается, еще один тесный контакт Христенко в бюро – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, принимавший участие в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности.