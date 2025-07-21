20 июля 2025 г. состоялась конференция Всеукраинской политической партии «Сила нации», которая была посвящена обсуждению вопросов экономического развития Украины и формирования экономической программы партии. По сути конференция касалась возможностей украинской экономики в военное время. Партийцы представили свое видение того, каким образом в нынешних сложных условиях обеспечить экономические показатели по разным отраслям, а вместе с тем не только наполнить бюджет, но и воплотить принцип справедливости для всех – бойцов, ветеранов, их семей, инвалидов, гражданских лиц, пенсионеров, юного поколения.

Открывая работу конференции, лидер партии Андрей Пелюховский сообщил: «На прошлой неделе произошло изменение правительства Украины. Правительство возглавила Юлия Свириденко – молодая, красивая, амбициозная. Но, к сожалению, за хорошей вывеской остается старая суть – фактически правительство не изменило философию своей работы. Правительство остается, как и при Денисе Шмыгале, исполнителем воли Офиса президента, людьми, задача которых легитимизировать решения, принятые на улице Банковой. Ни о каких конструктивных программах, реформах, о прорывных идеях речь не идет. Задача нового правительства – проводить в жизнь ту политику, которая спускается с Банковой, которой в это время передаются инструкции и директивы от наших «партнеров». По сути это снова правительство внешнего руководства Украины. Это правительство таких же компрадоров, которых мы наблюдаем за последние шесть лет».

Он отметил: «Партия «Сила нации» первого же дня предложила новому премьер-министру сотрудничество, задекларировав помощь в работе над реформами, свое плечо при формировании программ оздоровления экономики. знаем жизнь внизу, знаем проблемы каждого конкретного украинца. И поэтому наш опыт действительно весомый. Мы не просим должности и кабинеты. Мы не просим за нашу работу денег. Для нас важно, чтобы наши экономические разработки и пункты нашей программы уже воплощались в жизнь.

Андрей Пелюховский пообещал: «По сложившейся традиции мы будем избегать резкой критики правительства Свириденко в течение первых ста дней. Это практика, принятая на Западе: у нового правительства сто дней иммунитета, чтобы показать свои возможности. Но через сто дней мы подготовим детальный анализ того, что сделано и не сделано правительством. Наша критика будет конструктивной – мы не хотим общую критику ради критики. Мы будем действовать по принципу «критикуй – предлагай». В нашей команде немало экономистов, готовых представить альтернативную программу и указать на ошибки правительства».

Он же представил одну из 12 программ, разработанных специалистами-экономистами – программу обеспечения жильем переселенцев (по упрощенной форме, с применением солидарных практик финансирования: апробированных на Западе) Более того: эта программа начнет воплощаться в ближайшее время: пообещал Андрей Пелюховский.

Это предложение вызвало живой интерес у присутствующих, появилось немало уточняющих вопросов, на которые сразу же был дан ответ.

Член политического совета партии Константин Ильченко в своем выступлении отметил, что «такие уязвимые слои населения, как молодежь, пожилые люди, ветераны российско-украинской войны в своем большинстве находятся в состоянии безысходности и отчаяния, поскольку первые не имеют возможности получить достойную работу и возможность самореализоваться, вторые находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания, а они находятся на грани выживания.

Он же продолжил: «Социально-экономическая политика – это в первую очередь о социальной справедливости, повышении социальных стандартов и обеспечении социальных гарантий, как предпосылки формирования достойного уровня благосостояния. Действующее Министерство социальной политики, семьи и единства Украины не отвечает сегодняшним вызовам, потому что его деятельность не опирается на состоятельную экономику, а потому оно обречено бороться с последствиями, а не с причинами проблем. Украине нужна новая социально-экономическая политика, которая базировалась бы на социальной модели экономики. Однозначно экономика должна быть социальной и единственным показателем ее успешности должен стать только показатель повышения уровня жизни населения».

«Поэтому, в условиях политического и экономического кризиса время требует от нас создания министерства труда, которое бы взяло на себя ответственность в целом за социально-экономическую политику, которая действовала бы в направлении наработки справедливых государственных социальных гарантий, создания эффективной ветеранской политики, пенсионного обеспечения и трудовых отношений. Конечно же, министерство Труда должно тесно сотрудничать с министерством экономики, поскольку современная экономическая модель должна учитывать постоянно растущие потребности украинцев - и не только материальные, но и духовные»: - резюмировал свое выступление политик.

Член политического совета партии, известный экономист и управленец Владимир Волков: считает, что для выхода из послевоенного экономического кризиса необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях:

- развитие кооперации как главной формы общественного взаимодействия, к тому же абсолютно традиционной и понятной для украинского общества;

- развитие логистических путей и транзитных операций – в том числе в морской сфере;

- экспорт военных технологий и военного опыта.

Эти три вещи Владимир Волков видит основными локомотивами украинской экономики на ближайшую перспективу.

Он считает, что «пора убедить остатки украинской элиты до создания «постлиберального» правительства, которое должно не только сохранить действующие политические институты, но и наполнить их фундаментально другой этикой. «Для этой цели ключевым механизмом экономического стимулирования будет кооперация. Обращаясь к истории вопроса, отмечу, что предложенное движение не являет собой ноу-хау. Речь идет об альянсе простых людей с элитной группой добродетельных интеллектуалов, которые восстановят политическую традицию общественного блага и создадут новые стандарты для управления и устремления человеческих желаний. Этот альянс пересекает текущие политические партии, это новое национальное движение, объединяющее культурный консерватизм (поддержку традиционной религии, брака и семьи) с профсоюзной экономической программой, включающей поддержку отечественного производства, высокую заработную плату, оплачиваемые отпуска для родителей, «дотации, которые поддерживают». Мы также заставим государство финансировать профессиональное обучение и погашение студенческих долгов для выпускников, избравших карьеру в преподавании или общественной службе. Ставим целью создать сообщество поддержки зажиточной украинской семьи. Обогащение Украинской семьи планируется достигать путем всестороннего развития кооперации», – заявил Владимир Волков.

Владимир Волков считает, что необходимо локализовать 80% производства, провести ремонт и восстановление водных артерий (шлюзы, каналы). Необходимо восстановление местной промышленности и кооперация в АПК: восстановление городов и поселений вокруг железнодорожных вокзалов, хабов. Он предлагает осуществлять управление территориями через обслуживающие кооперативы – в качестве примера внедрения процедурной демократии в экономических проектах.

Партия «Сила нации» постепенно расширяет число своих сторонников и превращается в серьезную политическую силу, свидетельством чему является попытка действовать не лозунгами, а конкретными делами и программами.

PS Лидер партии Андрей Пелюховский анонсировал, что в ближайшие недели партия «Сила нации» представит свой альтернативный кабинет министров — команду специалистов, способных реализовать комплексную программу экономического и социального восстановления страны. По словам Пелюховского, речь идет не просто о символическом шаге, а о демонстрации реального кадрового потенциала и готовности взять ответственность за будущее Украины. В состав этого кабинета войдут опытные управленцы, экономисты, социальные аналитики и представители гражданского сектора, разделяющие ценности социальной справедливости, развития кооперации, укрепление национальной промышленности и восстановление доверия к государственным институтам.

Этот шаг, по замыслу инициаторов, должен не только стать вызовом действующему правительству, но и придать украинцам четкое понимание: есть альтернатива. Есть те, кто готов действовать, а не имитировать реформирование. И есть команда, имеющая реальный план спасения страны.