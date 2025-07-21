Это решение не просто триумф одного человека, а мощный сигнал для украинской политики. Томенко убежден: это должно навсегда положить конец "партийному рабству" и пресловутому "кнопкодавству" в Верховной Раде. Узнайте, почему, по версии ЕСПЧ, Украина нарушила "право на свободные выборы" и какие последствия ожидают парламентариев, которые попытаются "изгнать" коллегу из фракции.

Историческая победа в Страсбурге: ЕСПЧ признал действия Украины незаконными

10 июля 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял судьбоносное решение по делу "Томенко против Украины". После почти девяти лет борьбы, Суд единогласно постановил: Украина нарушила статью 3 Протокола 1 к Конвенции – ту самую, которая гарантирует "Право на свободные выборы".





Политик и общественный деятель Николай Томенко сам напоминает предысторию этой саги. В 2014 году он, как внепартийный, шел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко". Но уже 2 февраля 2016 он выходит из фракции БПП, протестуя против того, что считал "антигуманитарным, антисоциальным и коррупционным бюджетом-2016". Накануне были и другие конфликты, в частности, критика им задержки подписания Президентом Закона о моратории на вывоз леса-кругляка.

Реакция партии была молниеносной. Уже 25 марта 2016 на закрытом съезде БПП принимают решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Томенко. Далее, 28 марта, ЦИК лишает его мандата, а 29 марта Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявляет об этом.

Томенко не сдался. После неудачной попытки обжаловать решение в Высшем административном суде Украины в 2016 году он обратился в ЕСПЧ. И, как оказалось, не зря.

"Парламентские мандаты не принадлежат партиям": Главные выводы ЕСПЧ

Николай Томенко четко сформулировал цель своего иска к ЕСПЧ: "создать правовой прецедент, по которому ПЕРВОЕ в истории украинского парламентаризма решение о лишении депутатского мандата за критику невыполнения предвыборной программы партией, стало ПОСЛЕДНИМ". И, судя по решению ЕСПЧ, ему это удалось.

Коллегия из семи судей ЕСПЧ единогласно признала, что действия украинской власти были "не только неправомерными, но и очевидно непропорциональными, и они нивелировали свободное волеизъявление народа при формировании парламента".

Среди наиболее значимых аргументов ЕСПЧ, на которые ссылается Томенко, следует выделить:

Отсутствие законного механизма: На момент лишения мандата "НЕ Существовало правового механизма, определяющего объем полномочий политических партий и порядок их реализаций; также не было процедур или гарантий, которые предотвращали бы злоупотребление".

Мандат принадлежит народу: Суд напомнил, что Конституция обязывает народного депутата "представлять народ Украины и действовать в интересах всех граждан". Более того, в Законе "О статусе народного депутата" прямо сказано, что "мандат принадлежит народу", а выход из фракции вообще не упоминается как основание для прекращения полномочий.

"Политические партии не выше избирателей": ЕСПЧ подчеркнул, что "под видом таких мер нельзя ставить политические партии выше избирателей и предоставлять им право фактически отменять результаты выборов, как это произошло по этому делу". Это прямой удар по идее "императивного мандата", где депутат должен слепо следовать указаниям партии.

Последствия Украины: конец "партийного рабства" и вызовы для будущего парламента

Решение ЕСПЧ имеет серьезные последствия для Украины, особенно в контексте евроинтеграции и обязательств приблизить свое законодательство к европейским стандартам. Николай Томенко отмечает, что теперь принятие Закона о введении ИМПЕРАТИВНОГО МАНДАТА для народных депутатов становится невозможным.

Более того, по его словам, "отныне нынешняя Верховная Рада нет НИКАКИХ оснований для досрочного лишения мандата депутатов, которые намерены выходить из своих фракций". Это означает, что депутаты получают больше свободы в своих решениях и будут меньше зависеть от партийных "вождей".

"Надеюсь, что мое 9-летнее судебное дело остановит время не только «ПАРТИЙНОГО РАБСТВА» и позорного «КНОПИТЕЛЬСТВА», когда партийные вожди требуют от депутатов голосовать за Законы вопреки их убеждениям и требованиям общества", – пишет Томенко. Это стремление к тому, чтобы депутаты были настоящими представителями народа, а не просто руками для голосования.

Политик также надеется, что это решение привлечет внимание к необходимости изменить подходы к формированию депутатского корпуса. Он предлагает ввести требования: от обязательного высшего образования до запрета регистрации множественных граждан и резидентов других стран, а также "недопущение конфликта интересов и соблюдения принципов добродетели семейных и бизнес-связей".

"Поэтому у меня сдержанная надежда, на появление в будущем парламента Украины из профессиональных, патриотических и самостоятельных депутатов, а не из водителей, помощников, друзей, родственников и бизнес-партнеров руководителей партий", - заключает Томенко.

Это решение ЕСПЧ – это не просто победа отдельного человека, а знаковый момент для украинской демократии, который должен приблизить нас к настоящим европейским стандартам парламентаризма. Станет ли оно началом новой эры в Верховной Раде, где депутатская свобода и ответственность перед избирателем будут выше партийной дисциплины? Время покажет.