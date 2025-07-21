Восемь отважных спецназовцев Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины получили заслуженные государственные награды. Эти награды вручил сам командующий НГУ, бригадный генерал Александр Пивненко.
Отличие за мужество: от орденов Богдана Хмельницкого до "За мужество"
Среди награжденных есть как обычные бойцы, так и руководство подразделения. Согласно Указу Президента Украины, наши военнослужащие были отмечены орденами Богдана Хмельницкого II и III степени, а также орденами "За мужество" II степени.
Особенно приятно, что государственную награду получил и глава Центра специального назначения "Омега" НГУ генерал-майор Павел Яцюк. Это свидетельствует о том, что мужество и профессионализм ценятся на всех уровнях, от рядового бойца до командующего.
Слова благодарности от Командующего: "Действовать эффективно, сохраняя жизнь"
Командующий НГУ Александр Пивненко не сдерживал своих эмоций, обращаясь к награжденным: "Благодарю каждого бойца и командира за службу, устойчивость и профессионализм в это чрезвычайно сложное для страны время".
Он также подчеркнул ключевые принципы, которые должны вести наших защитников: "Сегодня мы должны быть сплоченными, действовать эффективно, сохраняя жизнь — свою и боевых собратьев. Именно это является признаком сильной армии и ответственного лидерства". Это не просто слова, а настоящий приказ, отражающий приоритеты военного командования в войне.
Символ чести: Награды как благодарность государства
Эти награды – это не просто железо на груди. Они являются символом чести, достоинства и верности присяге. Это знак доверия и глубокой благодарности за отданную службу. Каждый боец, получающий такое отличие, знает, что его усилия, риск и жертвенность были подмечены и оценены по достоинству.
Слова "Спасибо каждому!" раздаются как искренняя благодарность всем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради нашей свободы и мирного неба. Это напоминание о том, что наши герои живут среди нас, и их отвага являются источником силы всей страны.