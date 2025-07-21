В Украине всегда уважали тех, кто стоит на защите своей земли, и сегодня у нас есть еще один повод для гордости.

Восемь отважных спецназовцев Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины получили заслуженные государственные награды. Эти награды вручил сам командующий НГУ, бригадный генерал Александр Пивненко.

Отличие за мужество: от орденов Богдана Хмельницкого до "За мужество"

Среди награжденных есть как обычные бойцы, так и руководство подразделения. Согласно Указу Президента Украины, наши военнослужащие были отмечены орденами Богдана Хмельницкого II и III степени, а также орденами "За мужество" II степени.

Особенно приятно, что государственную награду получил и глава Центра специального назначения "Омега" НГУ генерал-майор Павел Яцюк. Это свидетельствует о том, что мужество и профессионализм ценятся на всех уровнях, от рядового бойца до командующего.

Слова благодарности от Командующего: "Действовать эффективно, сохраняя жизнь"

Командующий НГУ Александр Пивненко не сдерживал своих эмоций, обращаясь к награжденным: "Благодарю каждого бойца и командира за службу, устойчивость и профессионализм в это чрезвычайно сложное для страны время".

Он также подчеркнул ключевые принципы, которые должны вести наших защитников: "Сегодня мы должны быть сплоченными, действовать эффективно, сохраняя жизнь — свою и боевых собратьев. Именно это является признаком сильной армии и ответственного лидерства". Это не просто слова, а настоящий приказ, отражающий приоритеты военного командования в войне.

Символ чести: Награды как благодарность государства

Эти награды – это не просто железо на груди. Они являются символом чести, достоинства и верности присяге. Это знак доверия и глубокой благодарности за отданную службу. Каждый боец, получающий такое отличие, знает, что его усилия, риск и жертвенность были подмечены и оценены по достоинству.

Слова "Спасибо каждому!" раздаются как искренняя благодарность всем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради нашей свободы и мирного неба. Это напоминание о том, что наши герои живут среди нас, и их отвага являются источником силы всей страны.