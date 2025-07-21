Киев снова пережил очередную массированную атаку, которая оставила после себя разрушения и слезы.

Россия целенаправленно избивала по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы, причинив пожары в детсаду, супермаркете и многочисленные повреждения домов. Один человек погиб, семь получили ранения, среди пострадавших – ребенок. Глава КМВА Тимур Ткаченко рассказал о последствиях этого страшного утра и выразил соболезнования семьям погибших.

Российская атака: Киев проснулся от взрывов и разрушений

Утро в Киеве 21 июля 2025 года началось с очередной массированной атаки, нанесшей значительные разрушения столице. Российские войска снова целенаправленно избивали по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, и это принесло настоящее горе.

Глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко сообщил в сети Facebook о последствиях этого ужасного обстрела: "Утро в Киеве началось с очередной массированной атаки. Россия снова избивала по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам столицы".

В результате вражеских ударов пострадали шесть районов города, что свидетельствует о масштабности атаки. Больше всего пришлось на Дарницкий район, где, по словам Ткаченко, "загорелись детский сад, супермаркет, складские помещения и другие нежилые постройки". Только представьте: детский сад – место, где должна царить безопасность и смех, превратился в место пожара.

Изуродованные дома и человеческие потери: самое болезненное последствие

Разрушения затронули и другие части города. В Шевченковском районе "поврежден многоэтажный жилой дом. Взрывной волной и обломками выбиты окна, изуродованы квартиры". Многие семьи теперь останутся без крова или с поврежденным жильем. Также был поврежден вход на станцию метро «Лукьяновская».

В Соломенском районе "частично разрушено административное здание, загорелись склады". Незначительные повреждения из-за падения обломков зафиксированы и в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах.

Однако самое страшное – это человеческие потери. "Более всего это человеческие потери. К сожалению, один человек погиб. Еще семеро получили ранения. Среди пострадавших ребенок с политравмой", – с горечью констатировал Тимур Ткаченко. Это невыразимая боль, которая затрагивает каждого, ведь каждый раз за этими цифрами стоят реальные жизни, разбитые мечты и семьи, потерявшие своих родных.

Глава КМВА выразил глубокие соболезнования: "Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это невосполнимая потеря, и мы разделяем вашу боль".

Несокрушимая устойчивость Киева: службы работают, не покладая рук

Несмотря на весь ужас, жизнь в городе не останавливается. "Впереди длинный и напряженный день. Но все службы на местах", – заверил Тимур Ткаченко. Это свидетельствует об организованной и слаженной работе городских властей и экстренных служб.

Он подчеркнул, что КМВА "на постоянной связи с руководителями районов, ликвидируем последствия и помогаем пострадавшим". За этими словами стоит ежедневный, титанический труд тысяч людей.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто сейчас находится на передовой борьбе с последствиями российской агрессии: "Спасибо всем, кто сейчас работает без сна и отдыха: спасателям, коммунальщикам, медикам, полицейским, волонтерам". Эти люди, рискуя собственной жизнью, помогают другим, разбирают завалы, тушат пожары, оказывают медицинскую помощь. "Спасибо за вашу стойкость, человечность и отвагу", - добавил Ткаченко, выражая благодарность за их неутомимую работу.

Киев еще раз доказывает свою несокрушимость, выдерживая подлые удары врага. Но эти утренники, полные боли и разрушений, снова и снова напоминают миру, какую цену Украина платит за свою свободу.