Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Это же не оскорбление какое-то, это констатация факта. Кем был Шмигаль, кроме личности? Это как прообраз, как функция. Вроде бы один из самых главных людей в этой стране, который должен ею руководить, а по факту просто исполняющий свои обязанности, а также команд и прихотей совсем других людей. Поэтому, когда я говорю «новый Шмигаль» – это функция, это образ, это роль. И, к сожалению, потому что Юлия Свириденко – действительно профессиональный человек, который мог бы сделать, но я убежден, что в этой системе ему ничего не удастся, и она будет ту же роль выполнять, которую выполнял Шмигаль», - объясняет Дмитрий Микиша.

Также, утверждает он, в новом правительстве мы увидели 100% старых имен. Как рассказывает политик, в Верховной Раде слева ложа правительства, а справа – гостевая ложа, в которой должны сидеть кандидаты на должности, если они, конечно, не являются членами Кабмина. На этот раз, продолжает он, в гостевой ложе сидели 4 человека: Шмигаль, потому что уже не был премьером, и еще 3 человека, возглавивших свои направления, а до этого являвшиеся заместителями министра экономики Свириденко.

Так что, констатирует гость программы, на самом деле в правительстве нет ни одного нового человека, произошло передвижение кроватей и переставление стульев. Также, добавляет он, вызывает сомнения заявление Свириденко о том, что новое правительство берет курс на военную, экономическую и социальную самодостаточность, потому что тогда возникает вопрос, какой курс был у предыдущего правительства, это очевидные задачи.

«Мы действительно к этому должны идти, конечно. Когда у нас есть своя армия, свой ВПК, когда мы находим ресурсы внутри, когда мы де-факто понимаем, что не на все 100%, но преимущественно не зависим ни от кого, что все, что нам дадут дополнительно – это круто, это спасибо, но это бонус. Да, мы не должны зависеть от кого-то. И вот это – самое главное, чем они должны были заниматься и должны заниматься в будущем», - заключает Дмитрий Микиша.

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