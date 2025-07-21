Задержания и обыски в НАБУ без определения суда оправданы по делам, где расследуется государственная измена. Особенно если это касается дел о связях работников Бюро с россией. Юристы и эксперты отреагировали на сегодняшние аресты и обыски, назвав действия правоохранителей законными.

Так, народный депутат, председатель парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко пояснил , что проведение следственных действий без определений суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены - оправдано.

«Мы в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили утечки из судебной системы об определенных следственных действиях, проводимых с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связях с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, это оправданная история», – считает Власенко.

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможности задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые предоставляют на это разрешение. Также он отметил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы.

Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец подчеркнул , что НАБУ из всех органов досудебного расследования больше допускает утечки информации.

«Им не присуще, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слаб, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованных прокурором», – заявил он.

Председателя ВСК и эксзамгенпрокурора поддержал адвокат Олег Шрам, который назвал вполне логичными проведение следственных действий по этому делу без определений суда.

«С учетом того, что НАБУ имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, то вполне логично», – сообщил он.

Политический эксперт Олег Постернак уверен, что НАБУ не является неприкосновенным и должен отвечать за содеянное.

«НАБУ и его многочисленная когорта работников неприкосновенны и привилегированы. За нарушение закона и работу против государственной безопасности должно быть мгновенное наказание. Это огромный удар по репутации этого заведения. Очевидно, она нуждается в полной перезагрузке и аудите. Общество не готово финансировать контору с государственными изменниками и «блатными» коррупционерами», – констатировал он.

Как сообщалось сегодня, сотрудниками СБУ, ДБР и ОГП проводятся более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве России. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. ОПЗЖ Федором Христенко, сбежавший из страны и сотрудничающий со спецслужбами РФ и влияющий на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.