Опендатабот, ведущий аналитический ресурс для оценки деловой репутации компаний, объявил результаты своего последнего исследования. Легальный представитель украинского рынка онлайн-гемблинга, компания PIN-UP Ukraine, заняла первое место в ТОП-10 лучших предприятий Украины в категории "Азартные игры".

В Индекс Опендатабот попали самые крупные по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией. Рейтинг основан на комплексном анализе различных факторов, включая финансовую стабильность, отсутствие связей с россией и Беларусью, а также в санкционных списках.

По словам СОО PIN-UP Ukraine Игоря Зотько, этот рейтинг является признанием значимой роли компании в отрасли и подтверждением соблюдения высоких стандартов в ведении бизнеса.

“Мы платим надлежащие налоги и способствуем развитию нашей страны. Современный бизнес должен быть социально ответственным и поддерживать экономическую стабильность государства. Мы продолжим совершенствовать наши услуги и создавать конкурентный рынок”, – прокомментировал Игорь Зотько.

Напомним, по результатам первого полугодия 2023 года PIN-UP Ukraine перечислила в государственный бюджет Украины 1,5 млрд гривен налогов. На благотворительные и гуманитарные проекты компания направила 121,7 млн. гривен.



PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, которое одним из первых в Украине получило лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет выдана ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году.

Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов. Сервис объединяет данные из открытых государственных реестров и предоставляет полную информацию о человеке или компании.