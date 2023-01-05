Министерство экономики Украины подвело итоги прошлого года и определило, как сильно упал ВВП страны.

Как пишет Politeka.net, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину экономика страны получила колоссальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, известно, что по итогам 2022 года падение ВВП оценивается в 30,4% (+-2%), что является более оптимистичным показателем, чем изначально прогнозировалось.

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла РФ, масштабировав 24 февраля по всей протяженности общей границы и с территории Белоруссии и оккупированного Крыма свой террор, начатый еще в 2014 году", - отмечают в Министерстве экономики.

При этом экономический фронт смогли остановить. По словам министра экономики Юлии Свириденко, получилось это благодаря украинским защитникам, работе правительства и бизнеса, а также поддержке международных партнеров.

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