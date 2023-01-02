Ценность нумизматы оценивают из-за маленького тиража монеты. Пробных монет появилось всего 150 штук. Цена составляет около 2000 долларов.
Продавец под ником Ostapp представил свой уникальный лот на специализированном электронном аукционе Violity. Он находится в Винниках Львовской области, принимает оплату на карточку ПриватБанка и готов отправить монету по Украине Новой почтой. За товаром сейчас следят 100 коллекционеров.
Стоимость монеты составила 70 тысяч гривен или 1946 долларов по нынешнему курсу. По данным Ostapp, гривна изготовлена из латуни, находится в хорошем состоянии и не подвергалась реставрации.
Специалисты отметили, что монета номиналом 1 грн 1992 выпуска – пробная, ее чеканили во время настройки оборудования. Ее невозможно найти в свободном обращении.
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Особенностью таких монет есть группа. Плашки для нанесения надписи быстро износились, поэтому они были изготовлены с датами 1994 и 1995 годов. Пробные монеты чеканились с датой 1992 года, поэтому на группе виднеется надпись 1994 или 1995 год.
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