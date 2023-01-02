В продаже появилась уникальная монета номиналом 1 гривна, выпущенная в 1992 году в качестве пробной.

Ценность нумизматы оценивают из-за маленького тиража монеты. Пробных монет появилось всего 150 штук. Цена составляет около 2000 долларов.

Продавец под ником Ostapp представил свой уникальный лот на специализированном электронном аукционе Violity. Он находится в Винниках Львовской области, принимает оплату на карточку ПриватБанка и готов отправить монету по Украине Новой почтой. За товаром сейчас следят 100 коллекционеров.

Стоимость монеты составила 70 тысяч гривен или 1946 долларов по нынешнему курсу. По данным Ostapp, гривна изготовлена ​​из латуни, находится в хорошем состоянии и не подвергалась реставрации.

Специалисты отметили, что монета номиналом 1 грн 1992 выпуска – пробная, ее чеканили во время настройки оборудования. Ее невозможно найти в свободном обращении.

Особенностью таких монет есть группа. Плашки для нанесения надписи быстро износились, поэтому они были изготовлены с датами 1994 и 1995 годов. Пробные монеты чеканились с датой 1992 года, поэтому на группе виднеется надпись 1994 или 1995 год.

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