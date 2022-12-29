На фоне подорожания всех продуктов, конечно же, выросли в цене и ингредиенты салата оливье.

За год индекс стоимости популярного салата, без которого традиционно не обходится ни одно новогоднее застолье, вырос на 45%, что в общей сложности дороже на 94 гривны для средней украинской семьи. Стоимость салата посчитали в сервисе zakaz.ua.

Стоимость ингредиентов для салата

Из-за войны выросли цены почти на все категории товаров. В частности, подорожание коснулось всех продуктов, входящих в состав популярного новогоднего салата.

Больше всего подскочила цена на овощи, а именно на морковь и лук – на 180%. На полках супермаркетов ценники на репчатый лук в среднем составляют 30 грн/кг, тогда как в декабре 2021 года цена была около 11 грн/кг.

Килограмм моркови стоит 21,80 грн, а в прошлом году цена была около 8 грн. Также ощутимо подорожали огурцы. Килограмм свежих овощей стоит в среднем около 76,8 грн./кг. Квашенные соленые огурцы – 44-102 гривен за килограмм. В некоторых магазинах их продают в вакуумной упаковке по 400-800 г, также их можно приобрести на развес.

В этом году яйца побили все рекорды и существенно подорожали. Сейчас их стоимость на полках супермаркетов составляет около 65 грн за десяток, что на 90% дороже, чем в декабре 2021 года.

В то же время майонез в среднем подорожал на 33%. Пачка соуса жирностью 72% и весом 300 грамм стоит около 39,9 грн, тогда как прошлогодняя цена была 29,9 грн. Причина этого явления проста: главные ингредиенты в составе майонеза – яйца и подсолнечное масло – также выросли в цене.

Банка консервированного горошка в этом году обойдется от 30 до 50 гривен. Самый дорогой ингредиент салата – вареная лекарственная колбаса. Диапазон цен велик – от 210 до 300 гривен за килограмм.

В итоге выяснилось, что за несколько дней до Нового года приготовить 3 кг салата оливье к праздничному столу на среднюю семью украинцам обойдется в 303,99 грн, тогда как по состоянию на 26 декабря 2021 года цена составляла 209,9 грн. Стоимость по отношению к прошлому году выросла на 45%. Из этого делаем вывод, что себестоимость 1 кг оливье составляет в этом году почти 102 гривны.

Напомним, В "Укрэнерго" сообщили украинцам хорошую новость и что будет с отключениями: "До всех областей...".

Как сообщала Politeka, Украинцы могут встретить Новый год со светом: в Минэнерго назвали единственное условие.

Также Politeka писала, что Первый уровень опасности: украинцев предупредили об ухудшении погоды, названы области.