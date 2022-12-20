В российском городе Иркутск благотворительный фонд установил баннеры с так называемым "тестом на шпиона".

Видимо, насмотревшись на украинцев и решили придумать аналог "паляниці", чтобы найти предателей.

"Сейчас на территории Украины активно проверяют на своих-чужих таким же бесхитростным способом - скажи "паляница" или "полуниця". Люди, проживающие в России, как правило "прокалываются" с произнесением этих слов", - уточняют в Иркутске.

Теперь они хотят сделать "проверочными" слова "Сыктывкар" и "Башкортостан", решив, что украинцы не смогут правильно их произнести.

Однако россияне не учли тот факт, что большинство украинцев знает русский язык, и произнести эти слова без ошибок не составит никаких трудностей.

Ранее сообщалось, что мэр Благовещенска (РФ) подарил подростку, старший брат которого погиб на войне в Украине, билеты в аквапарк.

Погибшего военнослужащего зовут Александр, он был единственным опекуном 14-летнего Игоря.

Российский мэр не уточнил, как именно погибший военнослужащий оказался на войне.

Согласно положению о мобилизации в рф, опекуны или попечители несовершеннолетних родных братьев и сестер имеют право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших россиян: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".

Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".