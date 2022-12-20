Кондратюк признался, что это разочарование произошло еще весной 2014 года.
«140 миллионов молча жуют сопли, пока их закомплексованные преступные полководоцы-"маломерки" бросают сотни ракет по населению соседней страны. Какую они когда-то называли "братской". Я еще с марта 2014 года разочаровался в России и ее населении", - написал Кондратюк на своей странице в Facebook , комментируя фото с места попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге.
Телеведущий также подчеркнул, что для него в России нет народа в общепринятом значении этого слова.
Напомним, жертвами этой атаки стали женщина, ее супруг и их маленький сын.
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Старший ребенок, 7-летний мальчик, остался сиротой. Также погибла 64-летняя женщина, 13 человек получили ранения.
Об этой семье также рассказала первая леди Украины Елена Зеленская.
"Это Людмила и Александр. Обычная семья из Кривого Рога: двое детей, работа. Российская ракета попала в их квартиру 16 декабря и все изменила. 1,5-летний Тимофей погиб вместе с родителями. Старший, 7-летний Максим, остался сиротой" , - написала Зеленская на своей странице в Twitter, добавив, что в то же время российская пропаганда пишет об этом обстреле словами "цель достигнута".
Напомним, Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.
Также сообщалось, что враг сменил тактику, в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".
Кроме того, Politeka.net писала о последствиях новой атаки дронов-камикадзе.