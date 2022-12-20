«Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему – усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов», – заявил Залужный в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Главнокомандующий подчеркнул, что армия держится на дисциплине, и если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это является несправедливостью.

Более того, подчеркнул Залужный оголенные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей.

«Часто потерянные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что поддерживает соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины и попросил президента подписать закон.

«Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов», - заверил Валерий Залужный.

Также он подчеркнул, что признает наличие проблем, приводящих к самопроизвольному уходу с позиций.

В комментариях к заявлению украинцы обсуждают хищение гуманитарки и проблемы в рядах ВСУ.

"…Как п***или так и п****т гуманитарку. А солдат, который будет тупо голоден на позиции получит 15 лет", «Не могу понять как военного можно судить до 5 лет, военного стоящего на защите страны судить , а воровавших гуманитарную помощь, которые сдают позиции не судить. Кто видел хотя бы один приговор в отношении лиц, которых ловили на похищенные гумдопомощи? Я нет, только об обнаружении и задержании и всё. Тогда почему такая несправедливость».

«К сожалению, даже ротные позволяют себе пренебрежение к ребятам, которые неделями сидят в окопах... Если уж ответственность, то должна начинаться как говорится с "головы". Почему человек, который месяц сидит в окопе на нуле, не получает боевые, потому что лично ротному он не нравится и он просто не указывает его фамилию в списках?! Почему в таких случаях нет наказания? Постоянное пренебрежение от командования к личному составу... За это наказание не предусмотрено? Не будет нам победы, пока к рядовому солдату будут относиться как к пустому месту!».

«Чаще нужно разбираться с командирами, а не с подчиненными, поверьте, я знаю о чем говорю».

Напомним, ранее стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко в Минске.

Также сообщалось, что Залужный высказался о новой большой волне мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный рассказал о проблемах и задачах, стоящих перед ВСУ.