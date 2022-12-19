Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, кроме того, на территории Киевской области повреждены частные жилые дома.

«По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - говорится в сообщении.

Для надлежащего расследования военных преступлений на местах работают прокуроры, следователи и эксперты. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также появились первые кадры с места атаки. Видно, что возникли пожары, есть разрушения.

Напомним, ночью силы ПВО сбили на территории страны 30 из 35 иранских дронов. Беспилотники россия запускала с восточного побережья Азовского моря.

Украинская столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed".

В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщал начальник КМВА Сергей Попко.

Также сообщалось, что в Киеве действуют экстренные отключения света.

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