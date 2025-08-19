За три недели инспекторы Укртрансбезопасности осмотрели 11412 транспортных средств и составили 667 административных материалов о нарушении.

Чаще водители превышали габаритно-весовые нормы или осуществляли перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов. Общая сумма штрафов превысила 10,7 миллионов гривен.

Несмотря на эти показатели, глава ГСБТ Никита Лагунин отмечает, что такие финансовые показатели не являются поводом для оптимизма.

«Это не донаты, не хорошие дела и не налоги. Это деньги, уплаченные за нарушение. Да, они пойдут в бюджет воюющей страны. Но путь к этим средствам — из-за разрушенных дорог, опасности на трассах и безразличия к правилам», — написал он в Facebook.

По его словам, главная цель рейдов – не штрафы, а изменение поведения перевозчиков.

«Я хочу отчитываться иначе: "Тысячи проверок - и почти ноль штрафов". Чтобы люди соблюдали правила не из-за наказания, а потому, что это правильно», — подчеркнул Никита Лагунин.

Ужесточенные проверки стартовали 21 июля и продлятся до начала сентября. Их цель – сохранение дорог юга страны, повышение безопасности движения и выявление неблагополучных перевозчиков.