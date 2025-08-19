Об этом она рассказала на канале "7 шагов" .

«Уже объявили, что на 2027-й год расходы в сфере безопасности и обороны запланированы на уровне 1,4 трлн, на 2028-й год – 1,38 трлн. То есть власть снова не ждет войны. Указывается, что на оружие и боеприпасы на 2026 год будет выделяться 134,3 млрд грн, на 2027 год – 124,4. Такое чувство, что войны нет. На 2028 год они вообще планируют 10,9 млрд грн, как будто не нужно думать о новом нападении, будто Украина поднялась и изменила свою локацию на какую-то другую часть планеты Земля», – рассказывает Юлия Глушко .

То есть, констатирует она, власть вообще не слышит, что «Мадяр» говорит о дронах, которые говорят Берлинска и Луценко, и кто они такие не знают, для них это все непонятно. Как она напоминает, есть же статистика по эффективности дронов, их нужно финансировать, у них безумный КПД, не пехотой единой, но власть не слышит.

Как сообщала Politeka, Смирнов заявил, что путин хочет с Трампом аново переделить мир и забрать себе Европу под предлогом советских мифов.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, как россияне прошли нашу килзону на Покровском направлении.