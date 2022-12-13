Военный спутник россии «Космос-2560», запущенный 15 октября, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдавелл.

"Российский военный спутник "Космос-2560", запущенный в октябре, вернулся в атмосферу 10 декабря над Гуамом. Как и предыдущий спутник этой серии, он не производил никаких операций по выводу на орбиту", — сообщил ученый на своей странице в Twitter.

The Russian military sat Kosmos-2560, launched in October, reentered on Dec 10 at 0154 UTC over Guam. Like the previous satellite it the series, it performed no orbit raising burns. pic.twitter.com/ukxSU3PIco — Jonathan McDowell (@planet4589) December 11, 2022

Макдавелл также отметил, что отсутствие изменений орбиты для этих двух миссий было задумано и это, по его словам, «чуть-чуть странно».

«Спутник самостоятельно поддержал горение объектов в московии. Даже бавовна не понадобилась», «Орда космических идиотов!», «Похоже, они просто запускают в космос супер дорогую камеру, которая делает снимки, пока не сгорит», «Даже инопланетяне вступили в войну, а НАТО ждет», - комментируют новость в соцсетях.

Добавим, что еще совсем недавно россияне хвастались запуском спутника.

"С кораблем установлена ​​и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме", - заявляли в "Роскосмосе".

Спутник "Космос-2560" был запущен боевыми расчетами космических войск ВКС из российского испытательного космодрома Плесецк.

Напомним, что ранее, в мае, в командовании воздушно-космической обороны США рассказали, что сверхсекретный спутник РФ "Космос-2555", запущенный 29 апреля, сгорел в атмосфере.

На нем была нанесена буква Z – символ русских оккупантов.

Также сообщалось о позоре россиянина Небензи в ООН.