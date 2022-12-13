Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже Джонатан Макдавелл.
"Российский военный спутник "Космос-2560", запущенный в октябре, вернулся в атмосферу 10 декабря над Гуамом. Как и предыдущий спутник этой серии, он не производил никаких операций по выводу на орбиту", — сообщил ученый на своей странице в Twitter.
Макдавелл также отметил, что отсутствие изменений орбиты для этих двух миссий было задумано и это, по его словам, «чуть-чуть странно».
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«Спутник самостоятельно поддержал горение объектов в московии. Даже бавовна не понадобилась», «Орда космических идиотов!», «Похоже, они просто запускают в космос супер дорогую камеру, которая делает снимки, пока не сгорит», «Даже инопланетяне вступили в войну, а НАТО ждет», - комментируют новость в соцсетях.
Добавим, что еще совсем недавно россияне хвастались запуском спутника.
"С кораблем установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме", - заявляли в "Роскосмосе".
Спутник "Космос-2560" был запущен боевыми расчетами космических войск ВКС из российского испытательного космодрома Плесецк.
Напомним, что ранее, в мае, в командовании воздушно-космической обороны США рассказали, что сверхсекретный спутник РФ "Космос-2555", запущенный 29 апреля, сгорел в атмосфере.
На нем была нанесена буква Z – символ русских оккупантов.