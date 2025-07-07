Об этом сообщил у себя на Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Продолжаем снабжать наших защитников автомобильной техникой. Очередной внедорожник передали 91 отдельной Ахтырской бригаде поддержки, бойцам подразделения КАТ", - написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба передал ключи от автомобиля Герою Украины Федору Киселару.





"Для меня большая честь - передать этот автомобиль Герою Украины Федору Киселару. Человеку, ставшему одним из символов нашей несокрушимости и преданности Родине. После тяжелого ранения он снова в строю и снова бьет врага на передовой. Уверен, что именно такие люди держат Украину. А мы обязаны. сохранит жизнь и здоровье наших героев", - сказал Палатный.

Федор Киселар поблагодарил за поддержку и рассказал, что созданное им подразделение КАТ побывало на всех самых горячих участках фронта, а сейчас бьет врага в Запорожье.

Помощь ВСУ от "Украинской команды"

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже более 90 единиц автомобильной техники, более 3 тысяч дронов, десятки систем РЭБ, старлинков и т.д.