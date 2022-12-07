Как пишет Politeka.net, Небензя заявил, что не хочет слушать речь своего украинского коллеги, но при этом заверил, что "РФ готова к дипломатическому урегулированию в Украине для устранения причин, которые заставили начать "спецоперацию".

Кроме того, российский дипломат заявил, что гражданская инфраструктура Украины, которая разрушается в результате террористических ударов оккупантов, "используется в военных целях".

На побег Небензи Кислица отреагировал в своем Twitter.

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций заявил, что у Небензи нет сил читать его твиты и слушать его выступления, и поэтому он свалил с Совбеза ООН.

«Ну что сказать? «Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставите и РадБез, Небензя!», - написал дипломат.

Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022

Добавим, что во время предыдущего заседания Совбеза ООН 24 ноября, созванного после очередной массированной атаки РФ по Украине, Небензя обвинил в разрушении жилых домов и жертвах среди гражданских украинские силы ПВО.

Напомним, брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.

Также сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.