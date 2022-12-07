Как пишет Politeka.net, Небензя заявил, что не хочет слушать речь своего украинского коллеги, но при этом заверил, что "РФ готова к дипломатическому урегулированию в Украине для устранения причин, которые заставили начать "спецоперацию".
Кроме того, российский дипломат заявил, что гражданская инфраструктура Украины, которая разрушается в результате террористических ударов оккупантов, "используется в военных целях".
На побег Небензи Кислица отреагировал в своем Twitter.
Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций заявил, что у Небензи нет сил читать его твиты и слушать его выступления, и поэтому он свалил с Совбеза ООН.
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«Ну что сказать? «Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставите и РадБез, Небензя!», - написал дипломат.
Добавим, что во время предыдущего заседания Совбеза ООН 24 ноября, созванного после очередной массированной атаки РФ по Украине, Небензя обвинил в разрушении жилых домов и жертвах среди гражданских украинские силы ПВО.
Напомним, брат известного предателя Украины Олега Царева записал видеообращение с просьбой о помощи.
Также сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.