Как сообщила 126-я отдельная бригада территориальной обороны Одессы, ребенок передал им сделанный собственноручно конверт, в котором были деньги и записка с благодарностью.

"Маленький мальчик принес на позиции военнослужащих загадочный конверт, сделанный своими руками, и пошел домой. Когда позже раскрыли это послание, наши военнослужащие были очень растроганны", – рассказали в бригаде.

На листике ребенок написал: "Большое спасибо вам! Чтобы вы скорее вернулись домой! ВСУ победит! Если бы не вы – то мы бы уже не были. Большое-большое вам спасибо".

Бойцы ТРО пообещали, что обязательно разыщут автора записки и отблагодарят его.

Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.

Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Буче, пережившей оккупацию, установили новогоднюю елку.