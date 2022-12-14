Как сообщила 126-я отдельная бригада территориальной обороны Одессы, ребенок передал им сделанный собственноручно конверт, в котором были деньги и записка с благодарностью.
"Маленький мальчик принес на позиции военнослужащих загадочный конверт, сделанный своими руками, и пошел домой. Когда позже раскрыли это послание, наши военнослужащие были очень растроганны", – рассказали в бригаде.
На листике ребенок написал: "Большое спасибо вам! Чтобы вы скорее вернулись домой! ВСУ победит! Если бы не вы – то мы бы уже не были. Большое-большое вам спасибо".
Бойцы ТРО пообещали, что обязательно разыщут автора записки и отблагодарят его.
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Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.
Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Буче, пережившей оккупацию, установили новогоднюю елку.