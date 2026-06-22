Російська навала нищить не лише наші міста й села, вона влаштувала справжній екоцид, наслідки якого українська природа відчуватиме поколіннями.

Фахівці Державної екологічної інспекції оприлюднили свіжі підрахунки екологічних злочинів окупантів, і ці цифри просто не вкладаються в голові. Загальна сума збитків для українського довкілля вже перевалила за астрономічні 7 трильйонів гривень. Росіяни випалюють цілі заповідники, труять воду та засипають родючі чорноземи уламками ракет. Розповідаємо, які сфери постраждали найбільше і як ці підрахунки допоможуть покарати агресора.





Масштаби катастрофи у цифрах

Станом на 19 червня 2026 року сума шкоди, яку російська армія завдала українській природі, досягла приголомшливої позначки — 7 трильйонів 25 мільярдів 400 мільйонів гривень. Екологи без упину фіксують кожен приліт, кожну пожежу на нафтобазі та кожну забруднену річку, аби масштаби цього варварства побачив увесь світ.

Найсильнішого і найболючішого удару зазнали українська земля та унікальні заповідні зони. Лише завали та засмічення територій уламками військової техніки та будівельним сміттям потягнули на 1,74 трильйона гривень. А страшні лісові пожежі, які окупанти провокують своїми обстрілами в заповідниках, оцінюють у божевільні 2,5 трильйона гривень.

Чорне небо, отруєна вода та знищені ліси

Якщо розбити ці колосальні втрати за напрямками, стає зрозуміло, що Росія веде війну на тотальне знищення всього живого.

Атмосферне повітря: Смог і токсичний дим від палаючих нафтобаз та нафтопродуктів «коштують» повітрю 179,8 мільярда гривень. Горіння лісів додало до цього рахунку ще 1,1 трильйона гривень, а інші дрібніші загоряння потягнули на 6,8 мільярда.

Водні ресурси: Українські річки та озера потерпають від паливно-мастильних матеріалів і нечистот. Пряме забруднення водойм оцінили у 82 мільярди гривень, їхнє засмічення — у 9,8 мільярда. Крім того, окупанти безконтрольно та самовільно використовують наші водні ресурси на захоплених територіях, що завдало збитків ще на 35 мільярдів гривень.

Земельні ресурси: Окрім згаданого вище засмічення на 1,74 трильйона, вибухи та хімікати від снарядів капітально отруїли українські ґрунти — тут збитки становлять 22,9 мільярда гривень.

Рослинний, тваринний світ та заповідники: Варварське ставлення до флори та фауни вилилося у страшні цифри:

Загальне пошкодження рослинності — 275,7 мільярда гривень;

Повністю знищені або покалічені дерева — понад 1,04 трильйона гривень;

Пряме винищення диких тварин та птахів — 163,4 мільйона гривень.

Готуємо базу для міжнародних судів

Уся ця гігантська та кропітка робота Держекоінспекції з фіксації злочинів робиться не просто для статистики. З перших днів повномасштабного вторгнення фахівці ретельно документують кожен випадок за спеціальними затвердженими методиками.



Ці трильйонні розрахунки стануть залізобетонною доказовою базою у міжнародних судах. Україна збирає кожен доказ екоциду, аби змусити державу-агресора до копійки оплатити відновлення нашої понівеченої природи та компенсувати шкоду, завдану майбутнім поколінням.