Авіаційна галузь у 2025 році перерахувала до бюджету понад 702 млн грн, що є рекордом за вісім років. Найбільше сплатили пасажирські перевізники.

Попри війну та закритий повітряний простір, авіаційна галузь України продовжує залишатися вагомим платником податків. За підсумками 2025 року підприємства сектору перерахували до бюджету 702 230 900 гривень, найбільше надходжень було від компаній, що здійснюють пасажирські авіаперевезення.



Як повідомили у Державній податковій службі у відповідь на запит УНН, це рекордний для галузі показник зі сплати податків за останні вісім років.

За даними ДПС України, найбільше податків у 2025 році надійшло від компаній, чий основний вид діяльності "Пасажирський авіаційний транспорт" - 526 799 000 гривень.

Підприємства, що займаються ремонтом і технічним обслуговуванням повітряних і космічних літальних апаратів, за минулий рік сплатили 125 746 000 гривень податків.

Від підприємств, чий основний вид діяльності "Вантажний авіаційний транспорт" бюджет України торік отримав 49 685 400 гривень.

Водночас, за даними ДПС України, у 2024 році до бюджету від галузі надійшло 515 540 100 гривень, у 2023 році – 392 632 900 гривень.

Найменшими податкові надходження від галузі були у 2022 році, в рік початку повномасштабної війни, - 297 258 900 гривень.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну підприємства авіагалузі сплатили до бюджету у 2021 році – 566 343 300 гривень, у 2020 році – 411 815 500 гривень, у 2019 році – 613 135 000 гривень, у 2018 році – 506 289 400 гривень.

Тож, як свідчить статистика, попри війну авіагалузь продовжує працювати і наповнювати український бюджет, хоча авіакомпаніям і довелося релокуватися за кордон через закрите небо над Україною для цивільної авіації.