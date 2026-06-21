Захід, організований командою ГО «Жінки за зміни» за підтримки Подільської РДА, обʼєднав сотні учасників. Спортивна акція пройшла одночасно у кількох містах України, серед яких Київ, Одеса та Миколаїв, а також залучила наших співвітчизників у Німеччині та США.



Головною локацією свята став легендарний стадіон «Спартак», розташований під схилами сивих Кирилівських висот. Цей захід продемонстрував, як синергія зусиль влади, громадськості та видатних спортсменів створює абсолютно нову якість життя для мешканців району.

Особливістю «Олімпійської години на Подолі» стала участь титулованих українських олімпійців, які підіймали український прапор на найвищих світових аренах. Руханку та тренування для присутніх провели заслужений майстер спорту України з плавання Денис Силантьєв, призерка Олімпійських ігор із легкої атлетики Олена Говорова та дворазовий олімпійський призер із дзюдо Роман Гонтюк. Вони ділилися своєю унікальною енергією переможців та надихали кожного присутнього.

Окреме захоплення викликала майстерність відомої телеведучої та громадської діячки Власти Шовковської, яка провела цю руханку на одному подиху, об'єднавши сотні сердець у єдиний, потужний спортивний ритм.

Організаційний успіх такого масштабного проєкту став результатом кропіткої праці великої команди людей, які щодня інвестують свій час і душу в розвиток спільноти. Глибоку повагу та вдячність за жіночу дипломатію, залізну організацію та лідерство організатори висловлюють усьому правлінню ГО «Жінки за зміни» – Інні Силантьєвій, Любові Крупновій, Ілоні Камінській та Олені Новіковій.

Окрема подяка за гостинність та професійне сприяння висловлена дирекції стадіону «Спартак Поділ», а Аліна Чубук та Тарас Білінський подбали під час заходу про чудові пригощення, які додали теплоти та домашнього затишку спортивному святу.

До акції активно долучилися подоляни різного віку – від наймолодших учасників до людей поважного віку, які вражали своєю бадьорістю та довели, що дух громади не зламати.

Коментар голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Спорт – це філософія життя, яка вчить нас тримати удар, долати труднощі та ставати сильнішими саме тоді, коли найважче. Сьогодні, у часи великих випробувань, він єднає нас, повертає відчуття контролю, дарує психологічне розвантаження та загартовує той самий незламний український характер, який дивує світ.

Подільська РДА впевнено продовжує системну та стратегічну співпрацю з ГО «ЖІНКИ ЗА ЗМІНИ». Ми об’єднуємо наші зусилля та ресурси, щоб здоровий спосіб життя, якісний розвиток та корисне дозвілля були доступними для кожного мешканцярайону.

Поділ живе на повні груди попри будь-яку негоду чи повітряні тривоги. Наша співпраця триває, попереду нові горизонти та великі спільні проєкти!

«Серце Києва бʼється на Подолі!» – Володимир Наконечний.