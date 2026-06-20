Це найбільший в Україні монумент, присвячений студентам і випускникам, які віддали життя, захищаючи Україну.



Нині у лавах Сил оборони України продовжують службу близько 160 студентів та 12 викладачів НУ «ОЮА». Вони добровільно стали на захист країни, попри наявність законного права на відстрочку від мобілізації.





«На превеликий жаль, не всі з них повернулися додому. На меморіалі навічно закарбовано імена студентів і випускників Університету, які полягли за свободу, незалежність і майбутнє України. Архітектурний задум меморіалу передбачає можливість його доповнення. Водночас усі ми молимося й віримо, що передбачені для цього місця назавжди залишаться порожніми» - повідомив президент НУ «ОЮА», академік Сергій Ківалов.

У церемонії відкриття взяли участь рідні та близькі полеглих воїнів, представники державної та місцевої влади, військовослужбовці, студенти й викладачі університету. Зі словами шани та вдячності у відеоформаті звернувся Керівник Офісу Президента України, екс-начальник ГУР МО України Кирило Олексійович Буданов, який подякував студентам, що за покликом серця стали на захист України, та наголосив, що саме в НУ «ОЮА» навчається одна з найбільших в Україні спільнот студентів-військовослужбовців.

Символіка меморіалу натхненна піснею «Біля тополі». Центральними елементами композиції стали дорога та сходи, що ведуть крізь хмари й символізують шлях до вічності. Лелеки уособлюють рідний дім, пам’ять, любов і повернення.



Меморіал споруджено за кошти студентської ради та студентської профспілкової організації, зібрані під час благодійних і волонтерських заходів. В університеті наголошують, що пам’ятник став символом вдячності тим, хто віддав життя за свободу та незалежність України.