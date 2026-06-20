Архієрей ПЦУ, митрополит Олександр (Драбинко) пояснив, чому УПЦ, яка вже вийшла з-під впливу москви, не проголошує автокефалію, і оцінив, чи можливий процес об’єднання з ПЦУ, повідомляє Politeka.

Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Що позитивне дала війна? Розуміння того, що росія нам не мати, що московський патріархат не є фундаментом тих обіцянок канонічності, про які було свого часу заявлено і про які багато разів говорилося. Відбувся собор у Феофанії, який, хоч і напівмірами, але все-таки якось згуртовано заявив, що ми не хочемо мати нічого спільного з москвою, але боїмося поки що вийти із складу цієї структури. Дуже багато на місцях і, як то кажуть, у головах помінялося, усвідомлення самої автокефалії, якої поки що не проголошують або не знають, як її проголосити», – розповідає митрополит Олександр.

За його словами, сьогодні найбільшим автокефалістом після прильоту в Преображенський собор в Одесі став владика Агафангел, сам етнічний росіянин, а диякон Андрій Пальчук бере інтерв'ю у єпископів, вони чітко кажуть, що представляють самостійну церкву, кажуть, хай москва десь там собі буде.

Об’єднанню церков, пояснює митрополит, заважає те, що УПЦ не визнає хіротонії, а основна частина ПЦУ – це кістяк єпископату з Київського патріархату, патріарх Варфоломій, згідно з правом апеляції, прийняв ці структури, які стали згодом учасниками Софійського собору. Тобто, підкреслює він, це тяглість до тої минувшини, яке не визнавала єпископських свячень у Київському патріархаті, в автокефальній церкві, тобто це все залишилося в пам'яті.

«Інший бік – втрачене первородство. Як це так? Ми маємо тисячолітню історію маємо Української православної церкви, а тут якесь новоутворення 1990-х років, автокефальна церква, Київський патріархат, який отримав автокефалію. Ну, тобто є така еклезіологічна трохи різниця. Втрачене первородство, тому що треба було дійсно митрополиту Онуфрію піти на собор або поїхати в Константинополь на переговори і отримати статус помісної церкви», – підсумовує митрополит Олександр.

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