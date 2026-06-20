Рішення новообраного Президента Польщі Кароля Навроцького відібрати у Президента України найвищу польську нагороду — орден Білого Орла — викликало шквал обурення в Києві. Офіс Президента України виступив із жорсткою та безкомпромісною заявою, назвавши такий крок справжнім подарунком для Кремля та штучним розкручуванням ненависті. На знак протесту проти такої політики Варшави керівництво Офісу вже публічно відмовляється від своїх високих польських відзнак.

Подарунок для Кремля замість взаємоповаги

Новий виток напруги у відносинах України та Польщі спровокувало відверто недружнє рішення польської сторони. Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. У Києві таку поведінку сусідів сприйняли вкрай болісно, адже подібні публічні жести б'ють по спільній безпеці в часи, коли українська армія стримує російську навалу на підступах до тієї ж таки Польщі.



В Офісі Президента прямо зазначають, що подібні кроки є недалекоглядними та грають виключно на руку нашому спільному ворогу у Москві. Взаємні історичні претензії, які мають довгу і подекуди трагічну хроніку, не повинні перетворюватися на інструмент брудних політичних ігор. Україна ніколи не диктувала іншим країнам, як їм трактувати власне минуле, і вимагає аналогічної поваги до своєї національної пам'яті.





«На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безперечно, це подарунок для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн. Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії – як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність», — йдеться у заяві керівництва ОП.

Подвійні стандарти: Муссоліні проти України

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, з кого саме польська влада вирішила почати «наведення справедливості». Критики у Києві нагадують, що найвища нагорода Польщі досі спокійно числиться за реальними кривавими тиранами минулого століття, до яких у Варшави чомусь не виникає жодних запитань.

«Переконаний, що цей gesture Президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні?» — наголошує очільник Офісу Президента.

Попри цей відвертий ляпас, Україна планує і надалі тримати курс на відкрите союзництво з європейськими країнами, проте виключно на рівних умовах — без повчань та зневаги:

«Україна, без сумніву, дасть оцінку цій події. Та попри все ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги. Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну».

Радикальний протест: відмова від польських орденів

Терпіти штучне розпалювання ворожнечі та безпідставні звинувачення на адресу українців у тилу більше не збираються. На знак солідарності зі своїм народом та армією, голова Офісу Президента ухвалив радикальне та безпрецедентне рішення — повернути Польщі її державну нагороду, яку він отримав минулого року.

«Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті. З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким мене нагородив минулого року Президент Польщі. Впевнений, що українське суспільство – і військові, і цивільні – відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок», — резюмував керівник ОП.

Експерти прогнозують, що цей крок може запустити цілу хвилю аналогічних відмов серед українських посадовців та військових, якщо польська сторона не перегляне свою різку риторику та не повернеться до конструктивного і взаємовигідного діалогу.