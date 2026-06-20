Захист природи — це не просто гасла в соцмережах чи сортування сміття вдома, а складна, майже детективна робота зі своїми експертизами, спецобладнанням та постійними виїздами на місця порушень.

Днями активна молодь із Житомира отримала унікальний шанс зазирнути за лаштунки цієї професії. Слухачі молодіжного центру прийшли в гості до Держекоінспекції Поліського округу, щоб на власні очі побачити, як фахівці вираховують екологічних шкідників, та власноруч покрутити прилади, які вимірюють чистоту повітря, яким ми всі дихаємо.

Знайомство з тими, хто ловить екопорушників

18 червня Державна екологічна інспекція Поліського округу перетворилася на справжній освітній хаб. Сюди завітала команда з 11 молодих та допитливих людей — слухачів ГО «Молодіжний центр Житомирщини #Kreativ_Space». Цей візит став частиною великої програми з профорієнтації, аби показати підліткам, як насправді працює екологічний моніторинг у нашому регіоні.





Гід по екологічних лабіринтах, головний спеціаліст із взаємодії з громадськістю та ЗМІ Софія Мурин, простою мовою розвіяла міфи про роботу відомства. Вона розповіла, чим займається інспекція, як влаштована її структура і які важелі впливу мають інспектори, коли фіксують незаконні вирубки чи зливи хімікатів. Хлопці та дівчата щиро цікавилися, як звичайні громадяни можуть допомогти рятувати річки та ліси Житомирщини, а також розпитували про реальні екологічні загрози в області та небезпечні виклики, з якими щодня стикаються патрульні екологи.

Магія хімії: візит до серця екоінспекції

Найбільш захопливою частиною екскурсії стала поїздка до «свята святих» — відділу інструментально-лабораторного контролю. Тут гостей зустріли керівниця підрозділу Ірина Березюк та головний спеціаліст Ольга Борисюк. Саме ці жінки та їхня команда забезпечують залізобетонні докази для судів, аналізуючи хімічний склад води, ґрунтів та викидів із заводських труб.

Молоді продемонстрували справжнє високоточне обладнання, за допомогою якого фахівці ловлять шкідливі гази та домішки в повітрі. Активісти не просто подивилися на скляні колби та складні монітори, а й побачили на власні очі, як проводяться реальні вимірювання. Хіміки пояснили молоді, як сухі лабораторні цифри в результатах аналізів перетворюються на мільйонні штрафи та кримінальні справи для підприємств-забруднювачів.

Пряма мова: виховувати свідоме покоління

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський переконаний, що такі живі зустрічі здатні змінити ставлення суспільства до екології значно краще, ніж сухі звіти в новинах:

«Ми прагнемо, щоб молодь бачила природоохоронну діяльність не лише через інформаційні повідомлення, а й безпосередньо знайомилася з роботою інспекторів, лабораторій та сучасних методів екологічного контролю. Саме такі заходи допомагають краще зрозуміти важливість охорони довкілля та відповідального використання природних ресурсів».



Після екскурсії молоді активісти зізналися, що тепер зовсім по-іншому дивитимуться на роботу екологічних служб, а дехто навіть серйозно задумався над тим, щоб у майбутньому пов'язати своє життя із захистом української природи.