Українська Конституція, яку тридцять років тому ухвалили після буремної та безсонної конституційної нічної сесії парламенту, досі залишається одним із найкращих, але водночас найбільш недоопрацьованих документів.

Відомий політик та громадський діяч Микола Томенко завітав до Черкас, де провів відверту та глибоку розмову зі студентами й викладачами про те, чому за три десятиліття держава так і не спромоглася ухвалити закони про референдуми чи суд присяжних. Політик не лише розібрав історичні помилки, а й назвав конкретні кроки, які необхідно зробити в Основному Законі, щоб назавжди закрити питання з колаборантами та «русским міром».





Відкрита розмова про головний закон у стінах ЧДТУ

З нагоди ювілею українського конституційного процесу Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) став майданчиком для серйозної історичної дискусії. На запрошення колективу та за ініціативи ректора Олега Григора до вишу завітав Микола Томенко. Він провів для черкащан велику відкриту лекцію «Історичні уроки конституційного процесу в Україні» та привіз унікальний подарунок — свіжу книгу «Історія Української Конституції», яку нещодавно видала Національна академія СБУ.

Під час виступу Томенко чітко окреслив фундамент, на якому має триматися успішна європейська Україна. На його думку, головні уроки нашого конституціоналізму базуються на простих і зрозумілих речах: це патріотичний парламент, авторитетний лідер держави та повністю самостійний Уряд. Також політик наголосив, що Україна може бути лише унітарною державою, де діє єдина державна мова, існує єдине громадянство, сильна та соціально захищена професійна Армія, автокефальна православна церква та фінансово незалежне місцеве самоврядування.

Парадокс тридцятиріччя: Конституція є, а законів немає

Найбільше дискусій викликав той факт, що за 30 років існування нашої Конституції українська влада так і не спромоглася створити для неї надійне законодавче опертя. Політик звернув увагу на те, що в країні досі відсутня ціла низка конституційно визначених і життєво необхідних законів.

«Нагадаю, що чинна Конституція за 30 років її дії ще досі не отримала опертя на конституційні закони. Нині відсутні такі конституційно визначені Закони: Про місцеві референдуми; Про суд присяжних; Про парламентську більшість та опозицію; Про порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; Про державні символи України та порядок їх використання», — наголосив Микола Томенко.







Без цих базових документів багато правових норм, прописаних на папері, просто не можуть ефективно працювати в реальному житті громадян та громади.

Конституція воєнного часу: як змінити закон під реалії сьогодення

Окремо громадський діяч зупинився на викликах, які принесла з собою велика війна та правовий режим воєнного стану. Досвід останніх років показав, що Основний Закон потребує негайної модернізації, аби захистити державу від внутрішніх ворогів та зрадників.

Микола Томенко переконаний, що в тексті Конституції обов'язково треба зафіксувати нові запобіжники:

«В Конституції варто врахувати проблеми, які виникали в період правового режиму воєнного стану: узаконити відповідальність депутатів та партій за колабораціонізм; передбачити відповідальність за пропаганду "ідеології русского міра" та прояви українофобії; визначити правовий статус державних військових адміністрацій…»

Наприкінці зустрічі політик традиційно залишив приємний слід у житті університету — передав до бібліотеки ЧДТУ свої останні історико-просвітницькі книги, закликавши всіх ніколи не забувати коріння.



«Щира подяка команді ЧДТУ на чолі з ректором Олегом Григором за ініціативу та організацію заходу. Шануємо, вивчаємо і дотримуємося приписів нашої Конституції України», — підсумував Томенко.