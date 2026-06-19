Коли ти щодня тренуєшся для виконання надскладних бойових завдань, цивільні екстремальні забіги стають ще одним майданчиком для демонстрації сталевої волі.

Військовослужбовець 4-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» довів усьому спортивному співтовариству, що для наших бійців не існує непрохідних маршрутів. Спецпризначенець став абсолютним переможцем престижних і неймовірно важких перегонів KORDON RACE 2026, залишивши позаду сотні сильних конкурентів.





Випробування на межі людських можливостей

Цьогорічні змагання KORDON RACE 2026 вкотре зібрали найсильніших, найвитриваліших та найсміливіших атлетів країни. Ці перегони давно відомі своїм жорстким і безкомпромісним характером. Це не просто класичний біг по рівній доріжці, а справжній екзамен на виживання: довгі кілометри забігу дикою пересіченою місцевістю, глибокі рови, стіни, багнюка та десятки складних штучних і природних перешкод.



Для перемоги тут мало мати хорошу дихалку — потрібна вибухова сила, залізна витримка і, найголовніше, незламний характер, який дозволяє рухатися вперед, коли тіло вже відмовляє. Саме в таких умовах найкраще проявляють себе ті, хто звик працювати на межі можливостей у реальному житті.





Тріумф спецпризначенця: золото їде до 4-го загону

Пройшовши через усі пекельні етапи траси та продемонструвавши унікальний рівень фізичної і технічної підготовки, першим фінішну лінію перетнув військовослужбовець 4-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега». Його тріумф став яскравим підтвердженням того, що український спецназ — це еліта не лише на полі бою, а й на спортивних аренах.

Побратими та командування щиро вітають свого чемпіона з цим крутим результатом. Йому бажають не збавляти обертів, підкорювати нові спортивні вершини та, що найважливіше, завжди повертатися з переможними результатами з реальних бойових виходів.













Стань частиною команди лідерів: рекрутинг до «Омеги»

Такі перемоги не беруться з нізвідки — це результат щоденного потужного вишколу, професійного підходу до тренувань та залізної дисципліни. Якщо ти відчуваєш у собі сили, маєш спортивний азарт, міцне здоров'я та мрієш стояти в одному строю з найкращими воїнами країни, Центр спеціального призначення «Омега» чекає саме на тебе.

Підрозділ проводить постійний набір вмотивованих добровольців. Сюди запрошують людей, які готові стати професіоналами екстракласу, опанувати найсучаснішу зброю та унікальну тактику ведення бою. Пройшовши відбір та підготовку під керівництвом досвідчених інструкторів, ти зможеш прокачати власне тіло і дух до максимуму та зробити реальний внесок у безпеку України.

Надійне плече для кожного воїна: благодійний фонд «Омега-Дім»

Високі досягнення та спокій бійців на передовій тримаються на впевненості, що їхній тил надійно захищений. Саме цим благородним завданням займається благодійний фонд «Омега-Дім». Організація створена для того, щоб підставити плече спецпризначенцям та їхнім близьким у найважчі хвилини.



Фонд «Омега-Дім» забезпечує якісне лікування та швидку реабілітацію для поранених військовослужбовців, допомагає із закупівлею індивідуальних медичних засобів і протезуванням, а також бере під повну опіку родини тих героїв, які віддали свої життя в боях за свободу. Підтримуючи фонд, кожен українець інвестує в турботу про тих, хто щодня ризикує собою заради нашого мирного неба.