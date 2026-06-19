Чергова планова перевірка екологів у Камінь-Каширській громаді закінчилася виявленням справжнього екологічного жаху. Поблизу села Піщане невідомі влаштували масове полювання на вікові сосни, залишивши після себе голі галявини та сотні пеньків. Коли інспектори підрахували суму збитків, цифра шокувала — майже 6,3 мільйона гривень. Тепер замість копійчаних адміністративних штрафів цією справою займатиметься кримінальна поліція, адже за подібне варварство винуватцям світить реальний тюремний термін.

Сліди екологічного лиха біля села Піщане

Цю обурливу знахідку викрили інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області під час звичайної планової ревізії місцевої міськради. Перевіряючи, як місцева влада дбає про довкілля, екологи вирішили оглянути так звані землі запасу — лісисті ділянки за межами населених пунктів, які належать державі.



Те, що вони побачили поблизу села Піщане, важко назвати просто дрібним браконьєрством. Тут розгорнулася масштабна, добре організована незаконна лісозаготівля. «Чорні лісоруби» без жодних дозволів пустили під сокиру та бензопили цілий сосновий бір.

Підраховуючи масштаби погрому, спеціалісти зафіксували:

698 безжально зрубаних дерев породи сосна;

породи сосна; Вражаючі розміри: діаметр пнів на місці злочину коливався від цілком молодих 12-сантиметрових стовбурів до справжніх лісових гігантів завширшки 81 сантиметр, які росли там десятиліттями.

Рахунок на мільйони за знищену природу

Коли екологи перевели кожне знищене дерево у фінансовий еквівалент за спеціальними формулами, сума завданих збитків виявилася колосальною. Шкода, заподіяна навколишньому середовищу Волині, офіційно становить 6 284 675 гривень.

Звісно, у нашому законодавстві досі існують дрібні штрафи за пошкодження зелених насаджень за адмінкодексом (стаття 153 КУпАП), де звичайний громадянин може відбутися сумою від 170 до 510 гривень, а посадовець — до 850 гривень. Проте у цьому випадку масштаби настільки критичні, що про жодні квитанції за адмінпорушення мова не йде.

Справою зайнялася поліція: винним загрожує в'язниця

Оскільки лісовий фонд зазнав катастрофічних втрат, тут чітко діє стаття 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Вона передбачає не лише суворі фінансові стягнення, а й реальне обмеження або навіть позбавлення волі для організаторів схеми.

Наразі спеціалісти Держекоінспекції екстрено готують усі карти, заміри та розрахунки для передачі до Головного управління Національної поліції у Волинській області. Правоохоронці мають надати правову оцінку цьому погрому, знайти техніку, на якій вивозили деревину, та притягнути винних до відповідальності.

Екологи вкотре закликають жителів Волині не бути байдужими. Якщо ви бачите, що у лісах поруч із вашими домівками підозріло пиляють дерева, вантажать колоди на фури або завдають іншої шкоди природі — негайно повідомляйте правоохоронцям або екоінспекторам. Тільки разом ми зможемо зупинити це зухвале пограбування нашої країни!