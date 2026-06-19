Лише за один тиждень червня екологічні інспектори по всій країні розгорнули справжнє полювання на тих, хто звик наживатися на природі чи безвідповідально ставитися до наших водойм і лісів.

Понад пів тисячі перевірок закінчилися сотнями протоколів та мільйонними штрафами. Географія екологічних гріхів вражає: від комунальників у Крижополі, які перетворили місцевий струмок на стічну канаву, до масштабного погрому у заповіднику на Чернігівщині та загадкового мору риби. Проте цього разу викрутитися не вдасться — багатьом ділкам уже готують підозри.

Коротко про головні цифри: тиждень у режимі нон-стоп

З 12 по 18 червня 2026 року регіональні підрозділи Державної екологічної інспекції України працювали на максимальних обертах. Інспектори провели 501 рейд і буквально за руку впіймали сотні порушників — за результатами перевірок склали 391 адміністративний протокол.





Фінансові підсумки цього тижня виглядають так:

Порушникам виписали безпосередніх штрафів на 85 тисяч гривень (і всі ці гроші вже стягнули до держбюджету);

Загальна сума нових збитків, які ділки завдали екології за ці дні, склала понад 4 мільйони 95 тисяч гривень;

Офіційно виставлено нових позовів та претензій на 1,8 мільйона гривень;

Головна перемога тижня — завдяки примусовому та добровільному стягненню (з урахуванням попередніх судів) екологи повернули державі рекордні 10 мільйонів 963 тисячі гривень.

Проте за сухими цифрами ховаються реальні екологічні трагедії у регіонах.

Вінниччина: Крижопільський водоканал отруїв струмок

Серйозний фінансовий удар отримало комунальне підприємство «Крижопільводоканал». Екоінспектори провели детальні лабораторні аналізи в межах селища Крижопіль і з'ясували, що місцеві комунальники зливали в безіменний струмок неочищені стоки. Концентрація бруду там перевищувала всі можливі норми. За те, що підприємство засипало хімією малу водойму, йому виставили офіційну претензію на солідну суму — 921 тисячу 687 гривень.

Чернігівщина: погром у ландшафтному парку та масовий мор карасів

Найбільш зухвалі та резонансні злочини цього тижня зафіксували на Чернігівщині. Тут інспекторам довелося працювати одразу на двох гарячих точках.

Перше екологічне НП сталося на території знаменитого Регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» біля Київського водосховища. Якісь ділки вирішили розгорнути там бізнес, повністю проігнорувавши статус заповідної землі та водного законодавства. Вони без жодних документів із землевпорядкування зняли родючий шар ґрунту, понівечили землю та влаштували незаконну вирубку дерев прямо у прибережній захисній смузі. Екологи нарахували за цей погром понад 1 мільйон 72 тисячі гривень збитків, а саму справу через серйозність злочину вже передали до Чернігівської обласної прокуратури.



Друга біда трапилася на річці Пакулька, поблизу села Пакуль. Там зафіксували масову та раптову загибель сріблястого карася. Інспектори нарахували майже чотири сотні мертвих рибин (394 штуки). Збитки для річкової фауни оцінили у 622 тисячі 914 гривень. Усі матеріали з експертизами вже відправили до районного управління поліції, яке тепер з'ясовуватиме, хто саме винен у смерті річкових мешканців — місцеві браконьєри чи незаконні викиди якогось підприємства.