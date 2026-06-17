Під час чергового рейду на Чернівеччині екологічні інспектори виявили масштабну вирубку дерев, яка за своїми масштабами більше схожа на спланований екологічний злочин, ніж на дрібне браконьєрство. Поблизу одного з сіл Вижницького району невідомі пустили під сокиру десятки дерев різних порід, завдавши природі та державі збитків на астрономічну суму. Матеріали цієї справи вже лежать на столах у правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження та шукають організаторів цього лісового погрому.

Сліди екологічного погрому біля Середнього Майдану

Фахівці Державної екологічної інспекції Карпатського округу провели спеціальний рейд Вижницьким районом Чернівецької області, щоб виявити та зупинити нищення тутешньої природи. На жаль, результати виїзду підтвердили найгірші побоювання екологів.



Просто посеред лісових масивів, за межами селища Середній Майдан, що входить до складу Вижницької міської ради, інспектори натрапили на свіжі пеньки. Невідомі ділки влаштували тут масштабну незаконну заготівлю деревини. Вони без жодних дозволів та лісорубних квитків масово спилювали дерева різних порід, грубо порушивши одразу три закони України — про охорону довкілля, про рослинний світ та про охорону земель.

Космічний рахунок за знищені дерева

Коли екологи взялися за рулетки та калькулятори, щоб обрахувати шкоду, завдану екосистемі Карпатського регіону, фінальна цифра виявилася шокуючою. Сума збитків за ці голі галявини склала:

6 188 109 гривень та 69 копійок.

Кожне зрубане дерево в цьому заповідному краї коштує дорого, адже відновлюватимуться ці насадження десятиліттями. Організатори схеми, вочевидь, сподівалися на те, що у віддаленій місцині їх ніхто не помітить, проте тепер за цей екологічний терор доведеться платити мільйонні компенсації.

Справою зайнялася поліція: винним світить тюрма

Оскільки масштаби вирубки просто зашкалюють, мова йде не про звичайний адміністративний штраф. Тут чітко проглядаються ознаки серйозного кримінального злочину, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

Усі зібрані докази, заміри та розрахунки екоінспектори Карпатського округу терміново передали правоохоронним органам. Зараз поліція розкручує цей ланцюжок, щоб вийти на слід «чорних лісорубів», встановити, куди саме вивезли крадену деревину, та притягнути винних до суворої кримінальної відповідальності.