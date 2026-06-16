За менш ніж рік роботи на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський зміг суттєво посилити українсько-кіпрський діалог.

Також сформувати міжнародну коаліцію підтримки України з 17 держав, забезпечити активну участь Кіпру в ключових міжнародних ініціативах на підтримку нашої держави та зміцнити позиції України в регіоні Східного Середземномор’я.



За десять місяців роботи українському посольству вдалося фактично перезапустити політичний діалог між Україною та Кіпром. Відбулися два президентські візити, три візити міністра закордонних справ України, два візити віцепрем’єра та низка візитів інших урядовців. Особливого значення набув візит Президента України Володимира Зеленського до Нікосії — перший повноцінний візит українського глави держави на Кіпр за останні 11 років.



Саме під час головування Кіпру в Раді Європейського Союзу українська дипломатія змогла максимально використати можливості для просування інтересів держави. Кіпр приєднався до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією, а також до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.



Одним із найбільш показових досягнень стало формування міжнародної коаліції підтримки України з 17 держав. Ініційований українським посольством документ United in Solidarity with Ukraine об’єднав навколо українського питання дипломатичні представництва провідних країн світу. Для Кіпру, де традиційно сильними залишалися російські впливи, такий результат став безпрецедентним.

Не менш важливою стала робота із протидії російському впливу на острові. На Кіпрі проживають понад 150 тисяч громадян РФ, а російський бізнес і медіа десятиліттями формували власну мережу впливу. Попри це, українському посольству вдалося посилити присутність України в інформаційному просторі, розпочати системну роботу з бізнес-середовищем та привернути увагу міжнародних партнерів до випадків обходу санкцій проти Росії.

Суттєві результати досягнуті й у роботі з українською громадою. Якщо до повномасштабного вторгнення на Кіпрі проживало близько 4 тисяч українців, то сьогодні їх понад 30 тисяч. За підтримки посольства дві українські організації — Товариство українсько-кіпрської дружби та Український дім у Пафосі — увійшли до Світового конгресу українців. Це відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, участі в грантових програмах та розвитку українських проєктів на острові.

Посольство також стало одним із центрів публічної дипломатії України в регіоні. Через культурні, освітні та інформаційні проєкти українська тема дедалі активніше звучить у кіпрському суспільстві. Символічним підтвердженням цього стало включення посольства України до переліку семи найактивніших дипломатичних місій серед 65 посольств, акредитованих на Кіпрі. Рейтинг формувався на основі кількості реалізованих ініціатив, підписаних угод, рівня публічної дипломатії та впливу на життя громади.

Окремої уваги заслуговує й економічний напрямок. Посольство започаткувало реєстр доброчесності для українців та українського бізнесу на Кіпрі, який допомагає уникати співпраці з особами та структурами, пов’язаними з підсанкційним російським капіталом. Також активно розвивається співпраця з міжнародними бізнес-об’єднаннями та підприємницькими спільнотами.

У підсумку менш ніж за рік роботи Сергію Ніжинському та його команді вдалося суттєво посилити позиції України на Кіпрі, розширити міжнародну підтримку нашої держави, активізувати роботу української громади та забезпечити високий рівень політичного діалогу між двома країнами.

Останніми днями діяльність Сергія Ніжинського на посаді посла України в Республіці Кіпр активно обговорюється у публічному просторі у зв’язку з повідомленнями про його можливу відставку.