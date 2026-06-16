Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі проти Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс екологічних споруд» (ТОВ «КЕС»), яке замість очищення води влаштувало річці Гнилоп’ять справжнє екологічне випробування. Тепер підприємству-порушнику доведеться викласти з кишені понад 1,6 мільйона гривень за завдані довкіллю збитки. Попри спроби викрутитися та оскаржити вироки в судах різних інстанцій, закон став на бік природи, а державні виконавці вже почали примусово стягувати кошти.

Мільйонні кубометри бруду просто в річку

Історія цього гучного скандалу тягнеться ще з 2024 року. Під час офіційних перевірок екоінспектори Поліського округу виявили шокуючі факти. ТОВ «Комплекс екологічних споруд», яке за логікою своєї назви мало б дбати про чисте довкілля, діяло з точністю до навпаки.



Лише за пів року — з червня по грудень 2024 року — підприємство примудрилося скинути в річку Гнилоп’ять колосальний об'єм бруду: 684 500 кубічних метрів недостатньо очищених стічних вод. Такий масований злив нечистот став грубим порушенням одразу кількох статей Водного кодексу України. Фахівці інспекції підрахували масштаби катастрофи й виставили підприємству цілком конкретний рахунок — претензію на суму понад 1,6 мільйона гривень.

Судові гойдалки та остаточний вердикт у Києві

Добровільно платити за власну безвідповідальність керівництво ТОВ «КЕС» категорично відмовилося. Екоінспекторам довелося йти до суду. Спершу Господарський суд Житомирської області неочікувано став на бік підприємства й відмовив екологам. Проте інспектори не склали руки й подали апеляцію. Північно-західний апеляційний господарський суд повністю переглянув справу, скасував абсурдне перше рішення та задовольнив вимоги держави в повному обсязі.

Останню спробу врятувати гаманець підприємство зробило у Верховному Суді, подавши касаційну скаргу. Проте 9 червня 2026 року колегія суддів Касаційного господарського суду поставила у цій тривалій суперечці жирну крапку: скаргу відхилили, а рішення про виплату 1,6 мільйона гривень залишили в силі. Тепер це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Хронічні гріхи та реальна загроза закриття

Як виявилося, цей випадок для ТОВ «КЕС» є далеко не першим. Підприємство вже має репутацію хронічного порушника екологічних норм і раніше за рішеннями судів уже виплатило державі понад 1,1 мільйона гривень за аналогічні наднормативні зливи бруду в українські водойми.

Сьогодні над бізнесом екологічних шкідників нависла ще серйозніша загроза. Вони проходять відповідачами у низці інших судових процесів. Наразі вирішується питання про повну зупинку скидання стічних вод з їхніх головних очисних споруд, а також про повне скасування дозволу на спеціальне водокористування. Якщо суд задовольнить і ці вимоги, підприємство просто не зможе працювати далі, поки повністю не модернізує свої системи очищення.

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що це рішення суду — чіткий сигнал для всього бізнесу:

«Постанова Верховного Суду є остаточною та підтверджує законність і обґрунтованість вимог Інспекції щодо відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок забруднення водного об’єкта. Це рішення поставило крапку у судовому спорі та вкотре засвідчило, що порушення природоохоронного законодавства неминуче тягне за собою відповідальність. Наразі судове рішення перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби, а підприємством уже розпочато відшкодування завданих збитків. Інспекція продовжує контролювати процес виконання судового рішення до повного відшкодування шкоди».





