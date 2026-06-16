«Українська команда» передала ще один великий генератор потужністю 24 кіловат 5 окремій штурмовій Київській бригаді. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.



«Українська команда» передала ще один великий генератор 5 окремій штурмовій Київській бригаді. Його потужність - 24 кВт. Це не просто автономне джерело живлення, а справжня електростанція, яка здатна повністю забезпечити потреби великого підрозділу», - повідомив Артур Палатний



Він зазначив, що генератор допоможе бійцям знищувати ще більше ворогів на одному з найгарячіших напрямків фронту.



«Переконаний: тепер бійці зможуть почуватися більш упевнено і знищувати ще більше ворогів. Ці хлопці захищали Київ та Київщину, брали участь в боях за Луганщину та Донеччину. І зараз б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків», - зазначив Артур Палатний.



Бійці 5 штурмової бригади подякували всім українцям, які продовжують допомагати війську.



"Від усього особового складу висловлюємо подяку "Українській команді" та всім українцям. Дякуємо, що допомагаєте бити ворога", - сказав представник бригади.



Як повідомлялося раніше, «Українська команда» передала на передову вже понад 600 великих генераторів та зарядних станцій. Загальна вартість допомоги, наданої військовим і цивільним з початку повномасштабної війни, вже перевищила пів мільярда гривень.