Поки великий спорт виборює нагороди на світових аренах, майбутні українські чемпіони виростають у невеликих містечках, часто тримаючись лише на ентузіазмі своїх наставників.

Політик та керівник Фонду «Рідна країна» Микола Томенко завітав до Тетієва на Київщині, щоб особисто підтримати юних біатлоністів, які тренуються попри всі труднощі воєнного часу. Команда фонду привезла дітям велику партію новенького спортивного інвентарю. Сам Томенко, який роками опікувався цим видом спорту, не лише підбадьорив малечу, а й гостро порушив питання про те, чому українська держава досі ігнорує важку працю дитячих тренерів.

Подарунки просто під час тренування

Справжнє свято спорту розгорнулося на стадіоні імені Петра Сича у місті Тетіїв, що на Київщині. Туди без зайвого пафосу та чиновницьких протоколів завітала команда Фонду «Рідна країна» на чолі з Миколою Томенком. Гості приїхали не з порожніми руками, а з черговою партією корисної гуманітарної допомоги, зібраної спеціально для місцевих дітей та молодих атлетів.



Прямо посеред тренувального процесу представникам Київського обласного осередку Федерації біатлону, яким керує Руслан Голуб, передали купу новенького та вкрай необхідного спорядження. Тепер вихованці секції матимуть усе для якісних занять — від сучасних роликових ковзанів (які є базою для літніх тренувань біатлоністів) до спортивних м'ячів та спеціальних захисних килимків.





Про патріотизм та забутих державою тренерів

Сам політик чудово розуміє потреби молоді, адже з 2014 по 2022 рік він обіймав посаду почесного Президента Федерації біатлону України й активно допомагав розвивати цей вид спорту на національному рівні. Спілкуючись із вихованцями Тетіївської дитячо-юнацької спортивної школи, Томенко наголосив, що розвивати тіло та дух під час війни — це теж місія.

Громадський діяч окремо відзначив тих, на кому фактично тримається весь регіональний спорт — місцевих викладачів, які за копійки виховують нові покоління здорових українців.

«Спеціальна подяка тренерам Тетіївської дитячо-спортивної школи за самовіддану та професійну роботу, яка, на жаль, досі належно не оцінена Державою. Нагадав при цьому про важливість військово-патріотичного та спортивного виховання молоді та побажав молодим спортсменам успіхів та перемог», — поділився враженнями від поїздки Микола Томенко.

Спортивна молодь Київщини отримала не лише якісні речі для щоденної роботи, а й потужний заряд мотивації. У Фонді «Рідна країна» запевняють, що й надалі допомагатимуть українським дітям ставати сильнішими, адже саме їм належить будувати та захищати майбутнє країни.