У столиці відбувся особливий благодійний вечір під назвою «Найкраще – побратимам!», присвячений силі, незламності духу та всебічній реабілітації українських захисників і захисниць.

Захід зібрав в одному колі ветеранів, їхні родини, волонтерів та міжнародних партнерів – людей, які розуміють одне одного без зайвих слів.





Головною темою зустрічі стало унікальне ветеранське братерство, яке, загартувавшись у боях, сьогодні трансформується у потужну систему взаємодопомоги в цивільному житті.

Повернення з передової – це завжди початок нової, часто невидимої для оточуючих, внутрішньої битви за повернення до звичного життя. Саме тому філософія сучасної реабілітації ветеранів полягає не лише у медичному догляді, а й у психологічному відновленні, пошуку нових життєвих сенсів, реалізації колосального потенціалу воїнів та їхній упевненій інтеграції в суспільство.

Особливе захоплення викликає те, що українські ветерани та ветеранки навіть після звільнення зі служби продовжують тримати стрій. Вони стають надійною опорою, менторами та янголами-охоронцями для тих побратимів і посестер, які тільки починають свій складний шлях відновлення.





Важливо, що доля українських захисників резонує далеко за межами нашої країни. До благодійного вечора долучилися іноземні партнери, зокрема особисто Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні. Така міжнародна увага доводить: світ захоплюється стійкістю українців і готовий системно допомагати у їхньому поверненні до повноцінного життя.

Гості заходу висловили найтепліші слова вдячності громадській організації «Реабілітаційні Сили України» та її керівнику Ігорю Дубініну, чия щоденна титанічна праця та створення дієвих програм відновлення повертають Героїв до життя, зцілюючи не лише тіла, а й душі.

Важливість розбудови ветеранських просторів та програм підтримки підкреслив голова Подільської РДА Володимир Наконечний:

«Сьогодні Поділ приймає захід, який демонструє справжню суть української єдності. Програма «Найкраще – побратимам!» – це не просто гасло, це філософія, за якою ми маємо жити щодня. Наш обов’язок як влади та суспільства – забезпечити ветеранам надійний тил і всі умови для адаптації.

Повернення до цивільного життя – це тривалий процес, де важлива кожна деталь: від якісної медичної реабілітації до простого людського розуміння. Велика вдячність «Реабілітаційним Силам України» за їхню відданість справі, а також нашим канадським партнерам за надійне плече підтримки. Ми на рівні району робитимемо все можливе, щоб наші ветерани відчували себе затребуваними та захищеними. Коли ветеранське братерство об’єднується із синергією громади, ми стаємо абсолютно незламними».

Попереду ще багато роботи із розбудови ветеранської інфраструктури, проте подібні заходи доводять: разом українське суспільство здатне здолати будь-які виклики. Громада Києва продовжує шанувати своїх Героїв не на словах, а конкретними справами та підтримкою.