Ключовими темами зустрічі стали завершення навчального року, безпека дітей та стратегічне планування бюджету на наступний період.

До обговорення долучилися заступник Міністра освіти і науки України та голова бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко, заступник голови району Олександр Александров, керівник апарату Юлія Шпак та начальник управління освіти Олексій Сидоренко.

Учасники наради детально розібрали алгоритми успішного завершення 2025/2026 навчального року в умовах воєнного стану. Окрему увагу приділили формуванню бюджетного запиту на 2027 рік, що має забезпечити безперебійну роботу освітньої галузі району.











Питання безпеки залишається пріоритетним: до діалогу залучили представників «Служби освітньої безпеки» патрульної поліції Києва. Спільно з правоохоронцями керівники закладів обговорили заходи щодо посилення захисту учнів та створення максимально безпечного освітнього середовища.

Урочистою частиною заходу стало нагородження кращих працівників освітньої галузі Подолу. Педагогів відзначили за сумлінне виконання обов’язків, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток науки.

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний прокоментував результати зустрічі:

«Освіта – це фундамент нашої стійкості та майбутнього України. Для мене велика честь відзначати людей, які попри всі виклики часу залишаються вірними своєму покликанню. Наша мета – забезпечити якісну та безпечну освіту для кожного юного подолянина. Ми маємо чіткий план дій щодо завершення цього навчального року та вже зараз закладаємо основу для стабільної роботи у майбутньому. Дякую пану Андрію Вітренку за підтримку району та увагу до потреб наших педагогів. Разом ми тримаємо освітній стрій».

Нарада пройшла у конструктивній та діловій атмосфері, заклавши основу для подальшої ефективної взаємодії між державними органами, місцевою владою та освітніми закладами району.