Волонтерський штаб «Українська команда» передав автівку швидкої допомоги батальйону безпілотних систем 91 окремої Охтирської бригади підтримки, яким командує Герой України Федір Кіселар. Про це повідомив керівник «Української команди» Артур Палатний.

«Українська команда» передала машину швидкої допомоги батальйону безпілотних систем 91 бригади ЗСУ. Упевнений, що ця «швидка» допоможе бійцям почувати себе захищеними і збереже життя», - написав Палатний.

Керівник «Української команди» вручив ключі від автівки легендарному комбату, Герою України Федору Кіселару.

«Він став прикладом незламності для всіх нас. Після важкого поранення не зламався, не списався, а повернувся у стрій. І продовжує бити ворога на різних ділянках фронту. Бо є справжнім воїном і патріотом», - зазначив Палатний.

Федір Кіселар подякував за підтримку всім, хто продовжує донатити на ЗСУ.

«Дякую «Українській команді» та особисто моєму другу Артуру Палатному за підтримку і допомогу. Дякую кожному українцю. Навіть маленька частка вашої допомоги дуже важлива для нас. Облаштунки воїна завжди важчі, ніж ошийник раба. Тому разом до Перемоги!» – сказав Федір Кіселар.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення передала на передову понад сотню різних автівок, 4000 БпЛА, сотні генераторів і зарядних станцій та інше обладнання.