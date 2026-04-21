Світ занурюється у стан керованого (або не дуже) хаосу.

Поки в Ормузькій протоці вирішується доля світової економіки, у Вашингтоні та Москві відбуваються процеси, що назавжди змінять карту впливу. У новому ефірі програми «Власть vs Влащенко» журналістка Наталія Влащенко разом із політичним експертом Ігорем Яковенком розібрали, чому Дональд Трамп став «підпалювачем» глобальної нестабільності, чи можливий жіночий бунт у Росії під проводом інста-діви Вікторії Боні та чому ліквідація очільника Кремля сьогодні є пріоритетним завданням для світової безпеки.

Трамп як генератор хаосу та «нафтові гойдалки»

Пріоритетною темою розмови стала ситуація навколо Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти. Наталія Влащенко зазначила, що назва ефіру «Третя нафтова війна» — це не просто сарказм, а відображення небезпечної реальності.

Ігор Яковенко під час ефіру підкреслив, що головним джерелом цього безладу є політика Дональда Трампа. Експерт вважає, що дії екс-президента США призвели до того, що Іран отримав можливість «душити» світову економіку.

«Трамп — це генератор хаосу в усьому світі. Людина, яка каже то "повний вперед", то "повний назад". У підсумку він почав цю війну, коли одна з головних водних артерій світу виявилася заблокованою. Вся міць американської армії тут виявилася безсилою», — заявив Яковенко в ефірі.

Торгівля інсайдами та втрата союзників

Обговорюючи поведінку Трампа, Наталія Влащенко згадала аналіз BBC, згідно з яким перед ключовими заявами політика на ринках фіксувалися аномальні сплески торгової активності. На що Яковенко відповів, що це схоже на банальне кримінальне правопорушення — торгівлю інсайдерською інформацією.





Проте найбільшою трагедією, на думку гостя, є руйнування інститутів, які робили Америку великою. Трамп примудрився фактично розвалити НАТО та втратити довіру союзників, вимагаючи від них «цілувати його в зад». Тепер «жовту майку лідера» поступово перехоплює Китай, який далекий від гуманістичних ідеалів Заходу.

«Ефект Боні» та самотність Путіна

Окрему увагу в програмі приділили внутрішній ситуації в Росії. Наталія Влащенко зауважила, що блокування інтернету та популярних сервісів викликало в РФ більше обурення, ніж масові вбивства. Яковенко погодився, зазначивши, що Путін «розбудив Боню» — блогерка Вікторія Боня несподівано стала голосом жіночого протесту.

«Якщо завтра будуть вибори і в бюлетені будуть двоє — Путін і Боня, я впевнений, що жінки Росії проголосують за Боню. Путін уже не секс-символ, він не викликає нічого, крім втоми. Його оточення консолідоване у бажанні припинити війну, він залишився в повній самоті зі своїм безумством», — підсумував експерт.





Ліквідація чи трибунал?

На завершення ефіру Наталія Влащенко підняла питання правосуддя. Попри розмови про спецтрибунал у Гаазі, Ігор Яковенко висловив думку, що ліквідація головного воєнного злочинця є більш реальним та ефективним інструментом припинення війни. На його переконання, саме смерть диктатора, а не економічні санкції чи соціальні вибухи, здатна зупинити машину агресії, оскільки російський режим тримається виключно на одній людині.