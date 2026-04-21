Українці добре розуміють, кому вони завдячують можливістю щодня ходити на роботу, відкривати бізнес та виховувати дітей під мирним небом у власних домівках.

Саме тому ідея додаткових податків на потреби оборони не викликає у суспільства спротиву. Про це у своєму Instagram написала депутатка Київради від «Європейської Солідарності» Людмила Ковалевська.

Проте, за словами депутатки, у людей виникає цілком логічне обурення, коли вони бачать, як їхні важко зароблені гроші, що мали б іти на дрони чи амуніцію, «згорають» у вогні популізму та сумнівних державних витрат.

«Обурює інше — коли кошти військового збору та інших податків центральна влада розпорошує на популізм, піар і речі, які не мають жодного стосунку до реальних потреб армії», — наголосила Людмила Ковалевська.

Вона переконана, що для країни, яка вже третій рік веде виснажливу повномасштабну війну, будь-які перебої з фінансуванням власного війська є неприпустимими. Більше того, депутатка назвала такий стан справ «ганьбою». На її думку, єдиний вихід із цієї ситуації — це повна прозорість і чіткий контроль за кожною копійкою військового податку.





«Потрібно якнайшвидше навести лад в адмініструванні військового збору і зробити його прозорим. Люди мають чітко розуміти, куди йдуть їхні гроші. А військові мають отримувати все необхідне без затримок», — зазначила вона.

Людмила Ковалевська також нагадала, що саме на ці цілі спрямовані нові законопроєкти, які ініціювала команда «Європейської Солідарності». Головна мета проста: зробити так, щоб військовий збір працював виключно на перемогу, а не на рейтинги чиновників. Витрати на оборону мають бути захищеними, прозорими та логічними для кожного громадянина.