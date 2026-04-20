Відомий економіст, професор Ігор Ліпсіц в ефірі Наталії Влащенко розібрав по полицях, чому жодні нафтові надприбутки не врятують Кремль, як документ за підписом Мішустіна фактично підписав вирок російському бюджету на десятиліття вперед, і чому російська еліта вже починає «кричати» від жаху перед майбутнім системним обвалом.

Ефір Наталії Влащенко: «Куди котиться світ?»

У своєму черговому ефірі Наталія Влащенко разом із професором Ігорем Ліпсіцем обговорили критичні зміни у світовому порядку. Ведуча розпочала розмову з тривожних прогнозів щодо стагфляції у США та енергетичного шоку, який може накрити Європу. Однак головним фокусом дискусії стала Росія, чия економічна модель дедалі більше нагадує «квадратне колесо» — воно перекочується через силу, щоб знову впасти у застій.

«Зоопарк без лінкорів» та діагноз від еліт

Під час ефіру Ігор Ліпсіц процитував резонансну заяву Дмитра Бєлоусова (брата міністра оборони РФ), яка прозвучала на Московському економічному форумі. Бєлоусов прямо заявив: країна має значення лише тоді, коли має потужну військову промисловість і «лінкори». «А якщо у країни немає лінкорів — то це зоопарк якийсь», — процитував Ліпсіц

Наталія Влащенко зауважила, що навіть внутрішні російські міністри, як-от Решетніков, визнають: резерви вичерпані. Ліпсіц підтвердив цю тезу, зазначивши, що зараз ситуація гірша, ніж в останні роки СРСР, адже тоді по заводах не били дрони, які зараз буквально «перекрили Балтику» для російського експорту.





Мазутний тромб та бюджетний вирок Мішустіна

Окрему увагу в ефірі приділили майбутньому російського бюджету. Професор послався на офіційний документ — «Бюджетний прогноз до 2042 року», підписаний Михайлом Мішустіним. Згідно з ним, російський бюджет буде незмінно дефіцитним упродовж наступних 18 років.

«Коли я подивився на ці цифри, в очах потемніло», — зізнався Ліпсіц. Планується, що внутрішній борг РФ зросте з 30 трильйонів до фантастичних 400 трильйонів рублів. Це прямий шлях до гіперінфляції, яка зруйнує залишки економіки.

Більше того, у Росії вже почався «мазутний тромб»: НПЗ переповнені, експорт бензину заборонено, а «Транснєфть» відмовляється приймати сировину в труби, бо її нікуди дівати.

Сценарій «Північної Кореї»

Ліпсіц пояснив, що у Путіна залишилося два шляхи. Перший — продовжувати піднімати ставку, що вбиває інвестиції (стагфляція). Другий — перехід до жорсткого державного регулювання цін та планової економіки.

«Це режим Північної Кореї — військово-трудовий табір. Гроші витрачаються на війну, а населення живе напівголодним, ницим життям без перспектив», — підкреслив професор у розмові з Влащенко. Ознаки цього вже є: закриття магазинів, падіння відвідуваності закладів харчування на 40% та криза на ринку нерухомості.

Чому еліти почали «кричати»?

Наталія Влащенко звернула увагу на те, що навіть такі персонажі як Іван Охлобистін чи Вікторія Боня почали публічно висловлювати занепокоєння. Ліпсіц пояснив це просто: люди зрозуміли, що криза системна.

«Це не професор Ліпсіц розповідає страшилки — криша рухне на всіх. Коли дім обвалиться, він поховає не тільки Путіна, а й кожного, хто всередині», — резюмував він.

Чи допоможе Захід Україні?

Завершуючи ефір, Влащенко підняла болюче питання про списання боргів України. Ліпсіц закликав до реалізму, нагадавши, що світ дуже прагматичний. «Своя сорочка ближча до тіла, ніж українська», — зазначив він, проводячи паралелі з Ленд-лізом часів Другої світової, який теж пробивався крізь політичні інтриги США. Світ змінюється через катаклізми, і головне завдання для України в цьому процесі — вижити.