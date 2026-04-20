У Дніпрі, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, щодня проводять від 50 до 100 операцій. Це один із ключових медичних центрів країни, де безперервно триває боротьба за життя в умовах повномасштабної війни.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк передали лікарні наркозно-дихальний апарат експертного рівня та монітор пацієнта Mindray.

«Це багатофункціональний сучасний апарат, який забезпечує контроль дихання під час операцій, вентиляцію легень і постійний моніторинг життєво важливих показників пацієнта. У критичних станах саме такі системи дають лікарям можливість стабілізувати тяжких пацієнтів і виграти час для порятунку життя», — наголошують медики лікарні.

Фонд «Надія» системно підтримує лікарню імені Мечникова під керівництвом генерального директора Сергія Риженка з перших днів повномасштабного вторгнення.

За цей час медзаклад отримав функціональні операційні столи, які дозволяють проводити складні хірургічні втручання, апарат для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, який здійснює автоматичну серцево-легеневу реанімацію, апарати штучної вентиляції легень, що забезпечують дихання пацієнтів у критичних станах. Також лікарня отримала хірургічні електросистеми, необхідні для проведення високоточних операцій, а також значні обсяги медичних вантажів — від витратних матеріалів до обладнання для стабілізації та відновлення поранених.

«Для нас підтримка лікарні Мечникова — це один із ключових пріоритетів. Тут щодня рятують найважчих поранених, і від наявності сучасного обладнання напряму залежить, чи буде врятоване життя», — зазначив Валерій Дубіль.





За роки великої війни лікарня Мечникова стала символом стійкості української медицини. Тут врятували понад 55 тисяч життів, провели тисячі складних операцій, пережили тонни крові, а реанімаційні відділення працюють без зупинки.

«Ми щодня приймаємо найважчих пацієнтів, і завдяки підтримці таких партнерів, як фонд “Надія”, маємо можливість працювати ефективніше. Обладнання, яке передає фонд — зокрема апарати ШВЛ та наркозно-дихальні станції — вже допомогло врятувати сотні життів», — зазначив Сергій Риженко.

Вагому роль у підтримці лікарні відіграють і партнери фонду — Eltech Trust, Благодійний фонд Дениса Парамонова, Фонд «Україна Допомога Брайтшайд імені святого Лаврентія» та професор доктор Гайнріх Беннер, які системно допомагають із забезпеченням витратними матеріалами та медичним обладнанням.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно підсилює медичний напрямок. На передову та в лікарні передано сотні одиниць критично важливого обладнання, зокрема понад 330 апаратів для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse, більше 40 апаратів штучної вентиляції легень, системи для гемодіалізу Prismaflex, а також сучасні рентген-, УЗД-, КТ- та МРТ-апарати. Окрім цього, фонд забезпечує медзаклади операційними системами, обладнанням для ендоскопії, функціональними ліжками, реанімаційною технікою та великими обсягами витратних матеріалів.

Це обладнання працює на всіх етапах — від евакуації поранених до стабілізаційних пунктів і складних операцій у прифронтових і тилових лікарнях — і щодня допомагає медикам рятувати життя українців.