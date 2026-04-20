Київ здригнувся від жорстокості: людина просто вийшла за хлібом і не повернулася додому.

Теракт 18 квітня став тією самою «червоною лінією», яка змусила українців знову запитати: чи захищає нас держава? В ефірі Наталії Влащенко народний депутат Максим Бужанський розставив крапки над «і» щодо поведінки патрульних, які втекли з місця трагедії, пояснив, чому він категорично проти пістолетів у сумках кожного перехожого, та хто насправді винен у тому, що вулиці мирних міст перетворюються на поле бою.

Психоз на п’ятому році війни: побутова сварка, що переросла в бійню

Розпочинаючи ефір, Наталія Влащенко зауважила, що цей стрим — позачерговий, адже масштаб трагедії не дозволяє чекати планових випусків. Головне питання: чому це стало можливим?

За словами Максима Бужанського, причиною трагедії став не спланований спецслужбами ворога акт, а жахливий психологічний стан суспільства. Політик зазначив, що за даними правоохоронців, усе почалося з банальної побутової сварки з сусідом.

«П’ятий рік повномасштабної війни... багато хто просто божеволіє в прямому сенсі слова. Спалахує від будь-якої іскри. Це не теракт, інспірований РФ, це — коли раптом «щось клацає» і людина йде вбивати», — підкреслив гість ефіру.

"Хтось здригнувся, а хтось — герой": що робити з поліцією?

Величезний резонанс викликало відео, де двоє патрульних тікають з місця події. Влащенко прямо запитала, чи не є це вироком реформі поліції та чи варто взагалі витрачати податки на таку «охорону».





Бужанський закликав не судити за двома особами про всю систему. Він нагадав, що тисячі поліцейських зараз воюють на фронті або дістають людей з-під завалів після обстрілів. Проте щодо конкретних боягузів позиція була жорсткою: триває службове розслідування за статтею про службову недбалість.

"Поліція знекровлена, кращі на фронті. Ті, хто залишився, працюють за трьох. Але так, як на тому відео, бути не повинно. Це волаючий випадок, і винні будуть покарані", — заявив депутат.

Зброя на поясі — порятунок чи квиток у пекло?

Найгарячіша частина ефіру стосувалася легалізації короткоствольної зброї (пістолетів). Глядачі в чаті активно запитували: «А якби у батька вбитої дитини був пістолет?». Бужанський виявився непохитним противником цієї ідеї.

На його думку, легалізація пістолетів лише підвищить градус побутових конфліктів.

«Я принциповий противник легалізації короткоствола. Захист громадян — це обов’язок держави. Якщо ми скажемо людям «розбирайтеся самі», держави не буде. Зараз у нас за молотками біжать під час сварки на парковці, а будуть — за пістолетами. Градус конфлікту миттєво злетить до вогнепалу», — пояснив свою позицію Максим Бужанський.

Він також додав, що злочинець завжди має перевагу — він обирає час і місце, і навіть підготовлена людина, як загиблий Андрій Парубій, не завжди встигає зреагувати на раптовий напад.





Безпечна школа та металошукачі: Нова реальність

Наталія Влащенко звернула увагу на те, що трагедії стаються навіть у закладах освіти, згадавши випадок на Закарпатті. Бужанський наголосив на необхідності закону про «Безпечну школу». Йдеться про рамки металошукачів на входах у школи, лікарні та вокзали, а також про присутність офіцерів поліції (зокрема ветеранів) у кожному навчальному закладі.

«Людина, якій нема чого приховувати, спокійно пройде крізь рамку. Це робиться задля нашої спільної безпеки», — підсумував гість.