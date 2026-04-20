Чи готова держава карати тих, хто відверто зневажає все українське?

Питання, яке мало б бути вирішене ще вчора, знову наштовхнулося на бюрократичні перепони. Політик Микола Томенко заявив про відмову Офісу Президента реєструвати петицію, яка вимагає нарешті ввести реальну відповідальність за прояви українофобії. Чому влада зволікає з цим рішенням та чому аргументи чиновників виглядають сумнівно — розбираємося в деталях.

Петиція "поза законом": Чому Банкова відмовила

Ситуація виглядає досить парадоксально. Громадськість вимагає захистити державну мову, історію та культуру від відкритих нападів і ненависті, але Офіс Президента фактично зачинив перед цим запитом двері. Микола Томенко обурений: його петицію про невідкладне внесення законопроєкту щодо відповідальності за україноненависництво просто відмовилися реєструвати.

Сам політик називає це рішення "лакмусовим папірцем", який показує справжнє ставлення влади до захисту національних цінностей.

"Це «гідна» відповідь влади нам, українцям, і реальне ставлення до потреби захисту Української держави, національної історії, культури і державної мови", — наголошує Томенко.

Юридичний футбол: Чому Кабмін не врятує ситуацію

Чиновники Офісу Президента, відмовляючи в реєстрації, посилаються на те, що подібними питаннями має займатися Уряд. Проте Микола Томенко вважає такі аргументи відвертими відмовками. Він нагадує, що Президент має всі повноваження вносити законопроєкти як невідкладні, що значно пришвидшує процес. Натомість урядова процедура може затягнутися на довгі місяці, яких у воюючої країни просто немає.





"Відсилання до Уряду у правовому сенсі нікчемне. Президент не лише має право вносити законопроєкти, а й має право вносити їх як невідкладні", — пояснює свою позицію громадський діяч.

Подвійні стандарти: Антисемітизм проти українофобії

Політик також вказує на те, що влада вміє діяти швидко, коли йдеться про інші важливі закони. Наприклад, закон про відповідальність за антисемітизм був підписаний Президентом, хоча шлях до цього був довгим. Але коли справа доходить до захисту власне українського контексту, механізми чомусь дають збій.

Микола Томенко з іронією цитує відомий вислів:

"Але це, як каже політична народна мудрість, інше!"

Пам'ять чиновників: Що змінилося з 2021 року?

Найцікавіше в цій історії те, що аналогічна петиція вже проходила процедуру реєстрації кілька років тому. У 2021 році той самий Офіс того самого Президента без жодних проблем зареєстрував вимогу про відповідальність за українофобію. Чому зараз, під час повномасштабної війни, коли питання національної ідентичності стало питанням виживання, влада раптом змінила підхід — залишається відкритим і дуже неприємним питанням.