Школа чи дитячий садочок — це не просто будівлі, а місця, де наші діти проводять більшу частину свого дня.

Саме тому підтримка освітніх закладів має бути не одноразовою акцією «під камери», а послідовною роботою. Депутатка Київради Людмила Ковалевська розповіла, як крок за кроком змінюються заклади Голосіївського району і чому важливо доводити розпочате до кінця, навіть якщо це вимагає часу та значних зусиль.

Робота не для «галочки»

У Голосіївському районі триває планомірна модернізація освітнього простору. Людмила Ковалевська разом із колегами по фракції «Європейська Солідарність» продовжує опікуватися садочками та школами, фокусуючись на реальних потребах педагогів та батьків. Головний принцип — ніякої роботи «для красивих звітів».

«Ми працюємо для того, щоб у садочках і школах ставало комфортніше, безпечніше і просто по-людськи краще. Не для галочки, не для красивих звітів, а тому що йдеться про місця, де щодня перебувають наші діти», — наголошує Людмила Ковалевська.

Доводити справу до результату

Часто допомога закладам розтягується на кілька етапів. Якщо минулого року вдалося закрити частину критичних питань, цього року команда депутатів продовжує роботу на тих самих об'єктах. Такий системний підхід дозволяє не просто «підлатати» дірки, а повністю оновити простір.

За словами депутатки, вона особисто тримає руку на пульсі того, як рухаються роботи. Адже кінцева мета — це не цифри у відомостях, а реальне відчуття комфорту тих, хто перебуває в цих стінах.





«Там, де минулого року вдалося зробити частину важливих робіт, цього року рухаємось далі. Бо якщо вже взялися допомагати, то треба доводити справу до результату. Для мене дуже важливо, щоб у таких закладах були нормальні умови — теплі, охайні, безпечні. Саме з цього і складається щоденна турбота про дітей, педагогів і батьків», — ділиться спікерка.

Щоденна турбота — це безпека

У часи викликів питання безпеки у школах стало пріоритетом номер один. Але затишок також не менш важливий. Охайні класи, теплі приміщення та сучасні умови — це те, що формує ставлення дитини до навчання. Людмила Ковалевська запевняє, що цей процес не зупиниться, і команда «ЄС» у Київраді й надалі крок за кроком робитиме дитячі заклади Голосієва кращими.