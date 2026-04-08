Німецькі партнери передали Києву нові спеціалізовані мікроавтобуси, які дозволять щодня додатково забезпечувати перевезення дітей з інвалідністю для регулярного відвідування лікарів, реабілітації та навчання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Парк Київського міського територіального центру соціального обслуговування поповнили 3 нових спеціалізованих мікроавтобуси. Їх передали наші німецькі партнери. Відтепер нові мікроавтобуси дозволять щодня додатково забезпечувати перевезення для 40–50 дітей з інвалідністю. Для багатьох родин такі перевезення мають системний характер. Дитина може потребувати транспорту 3–4 рази на тиждень для регулярного відвідування лікарів, реабілітації та навчання», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що на сьогодні в Києві попит на таку послугу значно перевищує наявні можливості.

«Сьогодні тільки в центрі соцобслуговування понад 1500 мешканців міста потребують регулярних перевезень. Насамперед, це діти з інвалідністю. Попит на таку послугу сьогодні значно перевищує наявні можливості. Тільки за перших 3 місяці цього року соціальний транспорт здійснив майже 10 000 поїздок. Однак навіть цього ресурсу недостатньо, щоб задовольнити всі потреби. Тому кожна одиниця такого транспорту — це можливість для людини з інвалідністю отримати лікування, пройти реабілітацію, залишатися активною і не бути ізольованою», - зазначив Віталій Кличко.

За його словами, спецтранспорт Києву надали за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з містами-партнерами — Лейпцигом, Берліном та мерією Шарлоттенбургу.