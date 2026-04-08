Вам дзвонять «правоохоронці» та погрожують кримінальним провадженням? Або «представники банку» розпитують дані вашої картки та термін її дії? - це працюють аферисти!



Запамʼятайте: для того щоб не стати жертвою шахраїв та не втратити свої кошти, необхідно бути обачливим, не довіряти дзвінкам від незнайомців та не приймати рішень під тиском емоцій.



Більше порад, як розпізнати шахрайські схеми та захиститися від них - за посиланням 👉 https://stopfraud.gov.ua/





Проєкт «Не дай себе ошукати» покликаний об’єднати зусилля правоохоронців та інфлюенсерів, аби попередити громадян про розповсюджені шахрайські схеми.

Як діють шахраї? На що варто звернуть увагу та як можна себе убезпечити? — говоримо про важливе, щоб уберегти себе й своїх близьких та не потрапити в пастку до аферистів.